Bolečine v kolenu ali kolku: komu zaupati operacijo?

Bolečine v kolku ali kolenskem sklepu so med najpogostejšimi razlogi, zaradi katerih se ljudje soočajo z omejitvami pri vsakodnevnih aktivnostih in slabšo kakovostjo življenja. Ko konservativne metode zdravljenja, kot so fizioterapija, protibolečinska zdravila, prilagoditev aktivnosti ali infiltracijske terapije, ne prinesejo več olajšanja, postane vstavitev endoproteze ena najučinkovitejših rešitev. Tako totalna endoproteza kolka kot tudi endoproteza kolena sodita med najuspešnejše in najpogosteje izvajane operativne posege v ortopediji. Bolnikom praviloma odpravita bolečine, popravita deformacije in povrneta gibljivost ter s tem izboljšata kakovost življenja. Ko je zamenjava sklepa najboljša rešitev, ni smiselno odlašati. Za povrnitev zdravja in dobrega počutja pa je ključno izbrati ustrezno ustanovo, ki vam nudi največ. Na koga se obrniti v Sloveniji in kakšne so čakalne dobe za takšen poseg?

Rešitev za kronične bolečine v kolenu ali kolku

Sodobna medicina ponuja učinkovite rešitve za povrnitev zdravja in dobrega počutja. Ko konservativno zdravljenje ne pomaga več, zdravniki priporočajo zamenjavo sklepa.

Endoproteza kolenskega sklepa je tako kot endoproteza kolka eden najpogostejših in najuspešnejših ortopedskih posegov, namenjen bolnikom s kroničnimi bolečinami in omejeno gibljivostjo. Z njo se v kolenski sklep ali kolk, v primeru endoproteze kolka, vgradi umetni nadomestek, ki omogoča ponovno nemoteno gibanje in lajša bolečino. V obeh primerih gre za enega najuspešnejših ortopedskih posegov, ki bolnikom odpravi bolečine v kolenu in povrne funkcijo. Kolenska endoproteza in endoproteza kolka dobro delujeta vsaj 20 let pri 90 odstotkih bolnikov.

Specialisti za področje ortopedije in travmatologije Pri tako pomembni odločitvi, kot je operacija endoproteze kolenskega sklepa ali kolka, je ključnega pomena izbira prave zdravstvene ustanove. Arbor Mea je zdravstvena ustanova, ki je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema, to je za področje ortopedije in travmatologije. Ambulantno dejavnost opravljajo v Ljubljani in Novi Gorici. Operativni in bolnišnični del je urejen v sodobnih prostorih Medicinskega centra Dunajski Kristali v Ljubljani. Vse delo poteka pod strokovnim vodstvom specialista kirurgije in travmatologije dr. Vladimirja Senekoviča, dr. med. V zasebni zdravstveni ustanovi Arbor Mea operacije vstavitve endoproteze kolenskega sklepa ali kolka izvajajo na napotnico, pri čemer je trenutna čakalna doba le tri mesece. Take operacije uspešno izvajajo že zadnja tri leta, v zadnjem letu pa so opravili 200 posegov, kar priča o njihovi strokovnosti in izkušnjah na tem področju. Skupno gledano se lahko pohvalijo z več kot dva tisoč operativnimi posegi letno in več tisoč zadovoljnimi pacienti! Vsaka uspešno končana terapija in zadovoljstvo pacientov je dokaz, da v zdrastveni ustanovi Arbor Mea delajo dobro. In to jih žene naprej, da vztrajajo pri svojem delu.

Kaj je endoproteza kolenskega sklepa?

Vstavitev totalnekolenske endoproteze je kirurški poseg, pri katerem se obrabljeni deli sklepa na stegnenici in golenici zamenjajo z umetnim sklepom. Najpogosteje je potrebna zaradi napredovale obrabe sklepnih površin, do katere lahko pride postopma, ali pa se pojavi že v mlajši dobi zaradi poškodb vnetij ali deformacij spodnje okončine.

Delna kolenska artroplastika je primerna, ko je poškodovan le del sklepa, najpogosteje notranji, redkeje zunanji ali sprednji del. Pri tem se ohrani večji del sklepa, zato je funkcionalnost po operaciji običajno boljša kot pri totalni zamenjavi.

Cilj totalne in delne kolenske artroplastike je zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti in omogočanje vsakodnevnih aktivnosti.

Vstavitev endoproteze kolka je kirurški poseg, pri katerem obolele dele sklepa na medenici in stegnenici nadomestijo z umetnim sklepom. Najpogosteje je potreben zaradi napredovale obrabe, lahko pa tudi zaradi zloma, nepravilnega razvoja ali bolezni, ki poškodujejo kolk, na primer aseptična nekroza glavice stegnenice.

Tako kot pri kolenu je tudi tu cilj zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivost in funkcionalnosti sklepa ter pacientu omogočiti normalno gibanje.

Kako prepoznati simptome in znake, ki nakazujejo potrebo po operaciji?

Na neizogibno potrebo po operaciji kolenskega sklepa ali kolka najpogosteje opozarjajo stalne in močne bolečine v kolenu, ki jih ne omilijo več niti zdravila niti fizioterapija. Bolečine paciente ovirajo pri delu, počitku in vsakodnevnih opravilih. Med pogoste simptome spadajo tudi zakrčenost mišic, oteklina, v primeru kolena celo kostni izrastki, omejena gibljivost in deformacija sklepa, ki se sčasoma slabša. Težave se lahko pojavijo tudi pri hoji po ravnem in premagovanju stopnic.

Diagnozo postavi ortoped s kliničnim pregledom in slikovno diagnostiko. Najpomembnejše so specialne slike RTG, ki pokažejo obseg obrabe. Na tej podlagi ortoped odloči o primernem posegu – endoprotezi ali nadaljevanju konservativnega zdravljenja.

Vstavitev endoproteze kolena in kolka sodita med najuspešnejše posege v ortopediji

Vstavitev endoproteze kolena ali kolka je eden najuspešnejših ortopedskih posegov, saj odpravi bolečine, popravi deformacijo in povrne mobilnost.

Kirurgi zdravstvene ustanove Arbor Mea so vešči sodobne postavitve endoproteze, s katero se ohrani kar največ naravnega biomehanskega gibanja v kolenu ali kolku, kar močno pripomore k zadovoljstvu bolnikov po operaciji. Večinoma uporabljajo brezcementne proteze, ki skrajšajo čas operacije in zmanjšajo tveganje za zaplete. Obremenjevanje spodnje okončine je možno že na dan operacije, kar pospeši proces rehabilitacije. Pri izrazitejših deformacijah kolena uporabljajo revizijske proteze proizvajalca United orthopaedics.

Operacija traja od ene do dveh ur in poteka v kombinirani anesteziji. Kirurg naredi rez, razmakne mišice in odstrani obolele dele sklepa. Nato pripravi kost za vstavitev komponent, ki se brezcementno vklinjajo ali se pritrdijo s cementom, glede na stanje kosti. Po namestitvi endoproteze se oceni gibljivost in stabilnost sklepa, nato pa se poseg konča z zapiranjem rane.

Celostna obravnava – od začetnega pregleda do končane rehabilitacije Gledano v celoti, prednosti operacije v ustanovi Arbor Mea temeljijo na osebnem pristopu, saj se zavedajo, da ima vsak bolnik specifične zdravstvene potrebe. Operacije pri njih potekajo po meri posameznika, kar zagotavlja natančno prilagojeno zdravljenje. Uporabljajo najsodobnejšo medicinsko opremo in visokokakovostne endoproteze, ki omogočajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Njihova celostna obravnava vključuje vse – od začetnega pregleda do končane rehabilitacije, vključno s popolno podporo in spremljanjem na vsakem koraku. Napredne kirurške tehnike in skrbni pooperativni nadzor omogočajo hitrejše okrevanje in varno vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

Kako zahtevna bo rehabilitacija?

V zdravstveni ustanovi Arbor Mea uporabljajo sodobne operativne metode in skrbno načrtovano perioperativno zdravljenje za čim hitrejše okrevanje. Ključno vlogo ima tudi sodelovanje bolnika, saj redno izvajanje vaj in upoštevanje navodil pomembno vplivata na končni rezultat.

Rehabilitacija poteka v več fazah. Že prvi dan po operaciji bolnik vstane, v dveh dneh pa pod nadzorom fizioterapevta osvoji hojo z berglami ter vaje za krepitev mišic in gibljivost sklepa. Vaje nato redno izvaja doma in postopno povečuje aktivnosti.

Od šest do osem tednov po operaciji sledi dvotedenska zdraviliška rehabilitacija za nadaljnjo krepitev mišic in prilagajanje na vsakodnevne aktivnosti. Po zdravilišču bolnik aktivnosti postopoma nadgrajuje. Tek in dejavnosti z večjim tveganjem za padec ostajajo odsvetovane.

