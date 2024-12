Kalifornijske oblasti so opozorilo pred cunamijem po močnem potresu z magnitudo 7,0 v četrtek kmalu po izdaji preklicale. Potres z epicentrom okrog sto kilometrov od obale severnega dela države v Tihem oceanu je zatresel zgradbe. Lokalni mediji pa poročajo, da so oblasti sprejele številne varnostne ukrepe.

Zaradi nevarnosti cunamija so med drugim evakuirali in zaprli živalski vrt San Francisca, gasilci pa so praznili plaže, ker se je nekaj ljudi odpravilo opazovat visoke valove, poroča Los Angeles Times.

Potres z magnitudo 7,0 ob obali severne Kalifornije je območje stresel v četrtek zjutraj po lokalnem času. Nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji je hitro izdal opozorilo pred cunamijem za obalo severne Kalifornije in Oregona, vendar je potem opozorilo kmalu preklical.

Kje je bil epicenter?

Epicenter potresa je bil v Tihem oceanu južno od mesta Eureka v Kaliforniji, je sporočila ameriška geološka služba USGS. Eureka je največje obalno mesto med San Franciscom in Portlandom v zvezni državi Oregon ter približno 300 kilometrov severozahodno od Sacramenta.

Na zahodni obali ZDA, kjer se stikajo tektonske plošče, so potresi pogosti. Leta 1994 je v potresu na območju Los Angelesa umrlo več deset ljudi, več tisoč je bilo poškodovanih.

Zaradi potresa v San Franciscu leta 1906, ki je sprožil cunami, naj bi umrlo več kot tri tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.