Opozorilo pred cunamijem so pristojne oblasti izdale za velik del pacifiške obale severno od San Francisca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Na podlagi preliminarnih parametrov potresa (...) obstaja nevarnost cunamijev na obalah, ki so od epicentra potresa oddaljene 300 kilometrov," je zapisano v opozorilu, ki ga je izdal center za opozarjanje pred cunamiji nacionalne vremenske službe v Honoluluju.

V opozorilu je navedeno, da nobenega območja še niso prizadeli valovi, vendar morajo biti vsi, ki so blizu obale, pozorni na morebitno nevarnost.

Breaking!



Earthquake located 37 miles off the cost of California!



Tsunami Warning issued!!



Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you're between Florence,

OR & Santa Cruz, CA:



Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX