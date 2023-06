Rusija zavrača pomoč ZN, število žrtev poplav po sabotaži jezu pa narašča #vŽivo

Oblasti v Odesi so zaprle tamkajšnje nekoč priljubljene črnomorske plaže, prepovedale kopanje in uživanje rib in morskih sadežev iz neznanih virov. V vodi so povečane ravni nevarnih povzročiteljev bolezni in tudi naplavljenih min.

Pomembnejši poudarki dneva:



6.21 Rusija zavrača pomoč ZN, število žrtev poplav po sabotaži jezu pa narašča

Rusija je zavrnila ponudbe Združenih narodov za pomoč prebivalcem, ki so jih prizadele poplave, ki jih je povzročilo uničenje jezu Kahovka na reki Dneper, je v nedeljo sporočila svetovna organizacija.

Od 6. junija, ko je bil poškodovan jez in je bilo poplavljeno območje Hersona, ki ga zasedajo Rusi, je število žrtev poplav naraslo na 52, 31 ljudi pa velja za pogrešane. Na ozemlju pod ruskim nadzorom je umrlo 35 ljudi, na ukrajinski strani pa 17. Svoje domove je moralo zapustiti več kot 11.000 ljudi.

ZN so Rusijo pozvali, naj ukrepa v skladu s svojimi obveznostmi po mednarodnem humanitarnem pravu.

"Pomoči ni mogoče odreči ljudem, ki jo potrebujejo," je v uradni izjavi dejala humanitarna koordinatorka ZN za Ukrajino Denise Brown.

Ukrajina je obtožila Moskvo, da je razstrelila jez iz časa Sovjetske zveze, ki je pod ruskim nadzorom od prvih dni lanske invazije.

Skupina mednarodnih pravnih strokovnjakov, ki pomaga ukrajinskim tožilcem pri njihovi preiskavi, meni, da je "zelo verjetno, da je zrušitev jezu povzročil eksploziv, ki so ga postavili Rusi."

Po drugi strani pa je Kremelj Kijev obtožil sabotaže jezu hidroelektrarne.

Oblasti v Odesi so zaprle tamkajšnje nekoč priljubljene črnomorske plaže, prepovedale kopanje in uživanje rib in morskih sadežev iz neznanih virov. "Plaže v Odesi so bile razglašene za neprimerne za kopanje zaradi znatnega poslabšanja stanja vode ... in resnične nevarnosti za zdravje," je sporočila uprava Odese prek Telegrama, aplikacije za sporočanje.

Testi vode prejšnji teden so pokazali nevarne ravni salmonele in drugih "povzročiteljev okužb", so sporočili ukrajinski uradniki. Izveden je bil tudi monitoring povzročitelja kolere.

Čeprav so se poplavne vode umaknile, je reka Dnjeper odnesla na tone odpadkov v Črno morje in na obale Odese, kar je povzročilo, kar Ukrajina imenuje "ekocid". Pričakuje se, da se bodo ravni strupenih snovi v morskih organizmih in na morskem dnu še poslabšale, povečala pa se bo tudi nevarnost naplavljenih min.