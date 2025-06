Danes bo sončno in zelo vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na petek bo nastalo nekaj krajevnih neviht z močnejšimi sunki severnega vetra. Po nižinah je velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo danes, nato bo, razen na Primorskem, prehodno nekoliko popustila. Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Jutri bo deloma jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 35 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na petek bo nastalo nekaj krajevnih neviht z močnejšimi sunki severnega vetra.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozno popoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati nevihte, ki bodo potovale proti jugovzhodu. Ob njih bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V krajih severno in vzhodno od nas bo popoldne in zvečer nastalo nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja.