Je to ameriško oporišče, ki ga bodo Kitajci najprej uničili?

Mikronezijski otok Guam je pod ameriško oblastjo od leta 1898 (od 16. stoletja do špansko-ameriške vojne so otoku vladali Španci). Na otoku imajo Američani letalsko oporišče Andersen. Na otoku, ki je del ZDA, je tudi vojaško pristanišče v zalivu Apra.

Pomembno središče ameriške moči

Ta najzahodnejša točka ZDA, ki je dolga le 48 kilometrov in ima okoli 170 tisoč prebivalcev, je pomembno sidrišče ameriške moči v Tihem oceanu. Ko se napetosti okoli Tajvana stopnjujejo, vojne simulacije pogosto napovedujejo zgodnje in trajne kitajske raketne napade na Guam, morebiti celo z jedrskimi konicami, piše britanski tednik Economist.

Čeprav imajo Američani na Guamu zelo pomemben vojaški kompleks, je po analizi omenjenega tednika otok zelo slabo opremljen za obrambo. Tako otok nima protiraketnega sistema THAAD. Ta je namenjen za uničevanje raket srednjega dosega, ki letijo na visoki višini.

Guam bi se težko ubranil kitajskega napada

Andersen tudi ni opremljen z raketami zemlja-zrak vrste patriot, čeprav so te nameščene v ameriških vojaških oporiščih v Južni Koreji in na Japonskem. Vojne ladje s protizračnimi obrambnimi sistemi aegis zagotavljajo dodatno zaščito, vendar niso vedno v neposredni bližini Guama.

Američani imajo na Guamu tudi vojaško pristanišče Apra. Na fotografiji iz lanskega septembra vidimo južnokorejsko podmornico, ki je zaplula v zaliv Apra. Foto: Guliverimage

Protizračna obramba, ki jo ima ameriška vojska na Guamu, naj bi bila tako primerna le za odbijanje manjših napadov iz Severne Koreje, le malo pa bi lahko naredila proti večjemu kitajskemu napadu. Ameriška vojaška letala so tudi parkirana na prostem, saj ni zaklonišč. Tudi gorivo zanje je shranjeno v rezervoarjih, ki ležijo na površini.

Kitajski "uničevalec Guama"

Kitajska na drugi strani ne skriva dejstva, da ima Guam na muhi. Raketi DF-26 z dosegom 4.000 kilometrov so Kitajci nadeli vzdevek "uničevalec Guama", piše Economist.

Leta 2020 so Kitajci objavili propagandni video, na katerem bombnik H-6K napada neimenovano letalsko oporišče, ki ga satelitski posnetki jasno identificirajo kot Andersen.

Američani hitijo s postavitvijo protiraketne obrambe

Američani se zavedajo pomanjkljivosti svoje obrambe. "Veliko moramo nadoknaditi," pravi viceadmiral in direktor Ameriške agencije za protiraketno obrambo (MDA) Jon Hill. Prvi korak vključuje premik ladijskega sistema aegis na celino, pojasnjuje Hill.

Kitajske balistične rakete srednjega dosega DF-26 imajo vzdevek "uničevalke Guama". Na fotografiji so rakete DF-26 na vojaški paradi v Pekingu leta 2015. Foto: Guliverimage

V nasprotju s kopenskimi sistemi aegis na Poljskem in v Romuniji bo imela različica, nameščena na Guamu, boljše radarje in bo bolj gibljiva. Več radarjev naj bi zagotavljalo nadzor celotnega območja. V kombinaciji s sistemom THAAD je zagotovljena boljša zaščita pred balističnimi izstrelki.

Obramba pred manevrirnimi izstrelki, laserji in mikrovalovi

Morda so še večja grožnja za ameriško obrambo otoka manevrirni izstrelki, saj lahko letijo nizko in imajo možnost spreminjanja svoje smeri. Za uničevanje teh izstrelkov pride v poštev predvsem kombinacija različnih sistemov, kot so rakete patriot, novi in močnejši radar LTAMDS ter protiraketni sistem kratkega dosega IFPC.

Prve enote z zgoraj omenjenimi obrambnimi sistemi naj bi začele delovati leta 2024. Več opreme bo dodano postopoma, ko bo na voljo. Med drugim bi bilo koristno orožje za obrambo pred hiperzvočnimi izstrelki, ki jih je zaradi visoke hitrosti letenja in manevrskih sposobnosti težko zadeti, ter orožje za obrambo pred laserji in mikrovalovnim orožjem, še piše Economist.