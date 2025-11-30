Pri Bakovcih povozil pešca in pobegnil, policija ga išče

Pomurski policisti iščejo voznika, ki je pri Bakovcih trčil v pešca in odpeljal s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

V soboto okoli 17. ure je na cesti iz Bakovcev proti Dokležovju prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil hudo poškodovan pešec. Zaenkrat neznani voznik osebnega avtomobila znamke Ford je na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca in s kraja odpeljal, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

Policisti naprošajo vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, naj to sporočijo na številko 113, na postajo prometne policije v Murski Soboti ali na anonimni telefon policije 080 1200