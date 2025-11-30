Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
prometna nesreča

Nedelja, 30. 11. 2025, 8.40

1 ura, 6 minut

Pri Bakovcih povozil pešca in pobegnil, policija ga išče

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
policijski trak | Foto STA

Foto: STA

Pomurski policisti iščejo voznika, ki je pri Bakovcih trčil v pešca in odpeljal s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

V soboto okoli 17. ure je na cesti iz Bakovcev proti Dokležovju prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil hudo poškodovan pešec. Zaenkrat neznani voznik osebnega avtomobila znamke Ford je na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca in s kraja odpeljal, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

Policisti naprošajo vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, naj to sporočijo na številko 113, na postajo prometne policije v Murski Soboti ali na anonimni telefon policije 080 1200

prometna nesreča
