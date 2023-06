ZDA napovedale nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini #vŽivo

ZDA so v petek napovedale 2,1 milijarde dolarjev dodatne vojaške pomoči Ukrajini, ki naj bi začela dolgo pričakovano protiofenzivo za povrnitev ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. Sveženj zajema rakete za sisteme zračne obrambe patriot, topniške granate, brezpilotna letala in strelivo za lasersko vodene raketne sisteme.

Poudarki dneva:



7.30 V Parizu na ogled iz Ukrajine evakuirane bizantinske ikone

ZDA so v petek napovedale 2,1 milijarde dolarjev dodatne vojaške pomoči Ukrajini, ki naj bi začela dolgo pričakovano protiofenzivo za povrnitev ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. Sveženj zajema rakete za sisteme zračne obrambe patriot, topniške granate, brezpilotna letala in strelivo za lasersko vodene raketne sisteme.

Novo orožje ponazarja nadaljnjo zavezanost Ukrajini, da lahko v kratkem času okrepi svoje ključne zmogljivosti, pa tudi trajno sposobnost svojih oboroženih sil, da dolgoročno branijo svoje ozemlje in odvračajo rusko agresijo, je sporočil Pentagon.

S tem je vrednost vojaške pomoči, ki so jo ZDA zagotovile Ukrajini od začetka leta 2021, narasla na 40,4 milijarde dolarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek izjavil, da se je ukrajinska protiofenziva začela, Ukrajina pa tega še ni potrdila.

Nekdanji vojaški poveljnik zveze Nato, upokojeni general David Petraeus, je za Washington Post ocenil, da bo ofenziva Ukrajine na začetku potekala počasi in ob velikih žrtvah, sčasoma pa naj bi Ukrajinci z zahodnim orožjem in taktikami presegli pričakovanja in izpolnili cilje, med katerimi je, da Rusiji odvzamejo kopenski dostop do Krima.

V pariškem muzeju Louvre želijo javnosti pokazati del dragocenih bizantinskih ikon, ki so bile evakuirane iz Ukrajine. Od 14. junija do 6. novembra jih bodo razstavili pet od skupno 16, preostale bodo ostale v depojih. Ikone so sicer iz Muzeja Hanenkiv v ukrajinski prestolnici Kijev, ki velja za enega najpomembnejših muzejev v Ukrajini.

Umetniški zakladi so bili 10. maja v spremstvu vojske in s pomočjo Mednarodnega zavezništva za zaščito kulturne dediščine na konfliktnih območjih (ALIPH) prek Poljske in Nemčije prepeljani v Francijo, piše nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah muzeja Louvre gre za 16 najbolj simboličnih in krhkih del iz omenjenega ukrajinskega muzeja.

Kot še piše dpa, je oktobra 2022 raketa padla deset metrov vstran od muzeja. Zbirke so bile po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 premeščene na varne skrite lokacije, razen monumentalnih slik, ki jih ni mogoče premakniti. Po besedah direktorice muzeja Louvre Laurence des Cars so tamkajšnji zakladi zdaj izpostavljeni še drugim grožnjam, kot so denimo temperaturna nihanja zaradi rednih izpadov električne energije.