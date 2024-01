Tajni dokumenti: nemška vojska se pripravlja na Natovo vojno z Rusijo

Gre za vadbeni scenarij nemške vojske, ki predvideva časovnico in posamezne poteze, ki bi jih moral Nato potegniti kot odziv na ravnanje ruskega diktatorja Vladimirja Putina.

Kaj predvideva scenarij?

Glede na scenarij bi lahko Rusija za izvedbo nove ofenzive v Ukrajini že februarja sprožila mobilizacijo 200 tisoč novih vojakov. Zaradi zmanjšanja zahodne podpore Ukrajini bi bila ofenziva lahko uspešna, kar bi spodbudilo okrepljene skrivne ruske hibridne napade na zahodne države, nadaljevalo pa bi se s podpihovanjem napetosti med ruskimi manjšinami in večinskim prebivalstvom v baltskih državah.

To bi lahko Rusija izkoristila kot izgovor za izvedbo vojaških vaj na zahodu Rusije in Belorusije. Sledilo bi kopičenje vojske na meji s Poljsko in Litvo ter selitev raketnih sistemov v rusko enklavo Kaliningrad. Rusija bi nato lahko sprovocirala spopade na meji s Poljsko, nato pa novembra 2024, v času volitev v ZDA, morebiti celo napadla Poljsko.

Zveza Nato bi po kriznih zasedanjih v začetku leta 2025 kot odziv na rusko grožnjo na svoje vzhodno krilo maja 2025 poslala 300 tisoč vojakov, od tega 30 tisoč pripadnikov nemške vojske. Kako bi se zadeve odvijale naprej, scenarij ne predvideva.

Nemška vlada razmišlja o uvedbi delne vojaške obveznosti po švedskem modelu

Zaradi pomanjkanja osebja v nemški vojski nemški obrambni minister Boris Pistorius (SPD) sicer premišljuje o uvedbi tako imenovanega švedskega naborniškega modela. Po tem modelu so vsi vojaško sposobni moški in ženske primerni za vpoklic, a jih na koncu izberejo le nekaj. V letih 2018 in 2019 so na primer na vojaško služenje vpoklicali po štiri tisoč fantov in deklet (85 odstotkov je bilo fantov).

"Ali bi bilo kaj takega mogoče tudi v Nemčiji, je del teh premislekov," je Pistorius decembra povedal za Welt am Sonntag. Minister preučuje vse možnosti. "A vsak model, ne glede na to, kateri, potrebuje tudi politično večino," je dejal.

V Nemčiji so leta 2011 po 55 letih odpravili obvezno služenje vojaškega roka. Kmalu po nastopu funkcije je nemški obrambni minister Boris Pistorius odpravo obveznega služenja označil za napako, ki je ni mogoče hitro popraviti.

Pred vojno svarijo tudi na Švedskem

V luči ruske okupacije Ukrajine ter spopadov med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas medtem švedske oblasti državljane pozivajo, naj bodo pripravljeni na najhujše, poroča Newsweek.

"Naj povem jasno in odkrito, na Švedskem lahko pride do vojne," je v začetku januarja na konferenci v kraju Sälen dejal švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin. Vrhovni poveljnik švedske vojske Micael Bydén in obrambni minister Pål Jonson sta njegovim besedam pritrdila.

"Tudi Ukrajinci menili, da so njihovi spori z Rusi stvar preteklosti"

"Za državo, ki je zadnjih 210 let živela v miru, je ideja, da gre za nespremenljivo konstanto, zelo priročna," je v svojem govoru dejal švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin in dodal: "A udobnost takšnih zaključkov je postala nevarnejša kot kadarkoli do zdaj. Mnogi so to rekli že pred menoj, a naj to uradno storim še sam, jasno in odkrito, na Švedskem lahko pride do vojne."

Kot je kasneje pojasnil minister, s svojimi besedami ni želel sprožiti strahu, ampak zavedanje stanja. Poudaril je, da so tudi Ukrajinci menili, da so njihovi spori z Rusi stvar preteklosti, dokler se predsednik Vladimir Putin ni odločil za okupacijo Krima in nato še za invazijo na celotno državo.