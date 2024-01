Švedske oblasti svarijo državljane: Stanje je resno. Pripravite se na vojno.

"Naj povem jasno in odkrito, na Švedskem lahko pride do vojne," je v nedeljo na konferenci v kraju Sälen dejal švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin. Vrhovni poveljnik švedske vojske Micael Bydén in obrambni minister Pål Jonson sta njegovim besedam pritrdila.

V luči ruske okupacije Ukrajine ter spopadov med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas švedske oblasti državljane pozivajo, naj bodo pripravljeni na najhujše, poroča Newsweek.

"Tudi Ukrajinci menili, da so njihovi spori z Rusi stvar preteklosti"

"Za državo, ki je zadnjih 210 let živela v miru, je ideja, da gre za nespremenljivo konstanto, zelo priročna," je v svojem nedeljskem govoru dejal švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin in dodal: "A udobnost takšnih zaključkov je postala nevarnejša kot kadarkoli do zdaj. Mnogi so to rekli že pred menoj, a naj to uradno storim še sam, jasno in odkrito, na Švedskem lahko pride do vojne."

Kot je kasneje pojasnil minister, s svojimi besedami ni želel sprožiti strahu, ampak zavedanje stanja. Poudaril je, da so tudi Ukrajinci menili, da so njihovi spori z Rusi stvar preteklosti, dokler se predsednik Vladimir Putin ni odločil za okupacijo Krima in nato še za invazijo na celotno državo.

Po njegovih besedah se mora družba, če hoče biti odporna proti tovrstnim dogodkom, zavedati stanja, a je ob tem še opozoril, da to ni dovolj in da je treba zavedanje pretvoriti v konkretne poteze, ki bodo okrepile odpornost države.

"Oboroženega napada na Švedsko ni mogoče izključiti"

Obrambni minister Pål Jonson je na omenjeni konferenci naslednji dan ponovil enako opozorilo. Dejal je, da je svet zaradi vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu postal nevarnejši. "Oboroženega napada na Švedsko ni mogoče izključiti. Vojna lahko pride tudi k nam," je zatrdil in napovedal krepitev švedske vojske.

Švedska na poti v zvezo Nato

Tudi vrhovni poveljnik švedske vojske Micael Bydén je za televizijo SVT poudaril, da so omenjena opozorila na mestu in da se morajo ljudje na individualni ravni mentalno pripraviti na resnost razmer. Kot je dejal, je treba preiti od besed k dejanjem, pri čemer je izpostavil nujnost, da Švedska čim prej postane članica zveze Nato.

Švedska je zaradi ruske agresije na Ukrajino za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja 2022. Finska se je zavezništvu priključila aprila lani, Švedska pa še čaka na zeleno luč Turčije in Madžarske, a naj bi 32. članica zavezništva po pričakovanjih postala na naslednjem vrhu zveze Nato julija letos v Washingtonu.