Nemška vlada razmišlja o uvedbi delne vojaške obveznosti po švedskem modelu

V Nemčiji so leta 2011 po 55 letih odpravili obvezno služenje vojaškega roka. Kmalu po nastopu funkcije je nemški obrambni minister Borisu Pistorius odpravo obveznega služenja označil za napako, ki pa je ni mogoče hitro popraviti.

Pistorius: Odprava obveznega služenja je bila napaka

Kancler Olaf Scholz (SPD) je februarja letos zavrnil razpravo o vrnitvi obveznega služenja vojaškega roka. Pistorius pravi: "Takrat (leta 2011, op. p.) so bili razlogi za prekinitev obveznega služenja vojaškega roka. Če pa pogledam nazaj, je bila to napaka." Ponovna uvedba obveznega služenja bila strukturno, ustavno in politično težka. Zato si Pistorius ogleduje druge modele, pišejo nemški mediji.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius v pogovoru z nekim nemškim vojakom. Foto: Guliverimage

Eden od teh modelov je t.i. švedski model. Po tem modelu vsi vojaško sposobni moški in ženske primerni za vpoklic, a jih na koncu izberejo le nekaj. Leta 2018 in 2019 na primer so na vojaško služenje vpoklicali po štiri tisoč fantov in deklet (85 odstotkov je bilo fantov.

Pistorius preučuje vse možnosti

"Ali bi bilo kaj takega možno tudi v Nemčiji, je del teh premislekov," je Pistorius povedal za Welt am Sonntag. Minister preučuje vse možnosti. "A vsak model, ne glede na to, kateri, potrebuje tudi politično večino," je dejal. Pri tem so že takoj nastale težave, saj je proti temu modelu FDP.

Boris Pistorius o nujnosti vojaške okrepitve Evrope:

JUST IN: 🇩🇪 Germany's defense minister says 'we Europeans must engage more to ensure security on our own continent' and that we have 'about 5-8 years to catch up, in terms of armed forces, industry and society' — The Spectator Index (@spectatorindex) December 16, 2023

V Sloveniji zaenkrat tega načrta še ni. Glede na to, da pa z Nemčijo na obrambno-vojaškem področju dobro sodelujemo, nas morda čaka razmislek tudi o tem. Naj spomnimo, da smo od Nemčije v t.i. krožni izmenjavo dobili 40 težkih vojaških tovornjakov, Slovenska vojska pa jih kupuje še dodatnih dobrih sto. Prav tako pa je v zadnji fazi nabava sodobnega nemškega sistema protizračne obrambe IRIS-T.