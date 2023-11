Slovenski piloti v Grčiji vadijo bojne spopade #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Streljanje se izvaja z mitraljezi 12,7 mm na premične tarče v zraku na razdalji do tisoč metrov.

Konec tedna se v Grčiji zaključuje desetdnevno urjenje posadk letal Pilatus PC-9. Piloti 152. letalske eskadrilje @Slovenskavojska skupaj z grškim 117. letalskim bojnim polkom prvič izvajajo bojno streljanje na cilje v zraku. https://t.co/H0Q71TYU5U. #vslužbidomovine pic.twitter.com/glC2Gdutcx — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) November 16, 2023

Urjenje je namenjeno preverjanju usposobljenosti in delovanju posadk in tehničnega osebja pri bojnem delovanju na cilje v zraku ter krepitvi sodelovanja in izmenjavi izkušenj letalskih enot pri izvajanju bojnih nalog, piše na spletni strani Slovenske vojske.