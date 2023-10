Šarec: Če bi Jezus njih videl, bi dvakrat premislil, ali je vredno iti na križ

V zadnjih dneh je veliko prahu dvignila odločitev ministrstva za obrambo, da do prihodnje jeseni posname resničnostno dokumentarno serijo Vojak v akciji, za katero je bila na javnem naročilu s ponudbo v višini 1,9 milijona evrov uspešna družba Akademija Ris. Odločitev o javnem naročilu sicer še ni pravnomočna. Nato je komisija državnega zbora za nadzor javnih financ v petek sprejela sklep, s katerim poziva Komisijo za preprečevanje korupcije, da zaradi suma korupcije in kršitve integritete uvede postopek v primeru tega javnega razpisa. Obrambni minister Marjan Šarec vse očitke o morebitni spornosti razpisa zavrača in na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook je objavil tudi, kaj si o vsem misli.

"Včeraj je farizejska stranka NSi spet skočila na prvo žogo in me povabila na Komisijo za nadzor javnih financ (kjer je mimogrede edina opozicijska stranka in ima večino), da bi mi očitali, kako je s predvidenim projektom oddaje o življenju vojaka vse narobe. Ker njih samo skrbi za javne finance in niti pod razno nimajo drugih ciljev. Napadli so spet s svojim cenenim populizmom, tako kot smo že navajeni," na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook komentira Šarec.

Promocija mladih, da bi zagotovili kadrovski priliv

Na obrambnem ministrstvu so v tem tednu pojasnili, da si že več let z različnimi oglaševalskimi in komunikacijskimi pristopi, spremembo zakonodaje ter drugimi ukrepi na področju politike zaposlovanja prizadevajo povečati zanimanje mladih od 16 do 30 let za različne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko (SV), je pisala STA.

Ob tem v prihodnjih petih letih zaradi upokojevanja pričakujejo večji kadrovski odliv, zato je prav promocija med mlajšo populacijo bistvena za zagotavljanje zadostnega kadrovskega priliva, so prepričani na ministrstvu.

"Če bi vedno poslušal, da se ne izplača, ne bi prišel nikamor"

Šarec v svoji objavi med drugim še piše, da je prav, da ima vsak svoje mnenje. A da če bi vedno "poslušal ljudi, ki na prvo žogo skočijo in rečejo, da je nekaj slabo in se ne izplača in podobno, ne bi prišel nikamor."

"Zato me lahko v komentarjih popljuvate do konca in mi pišete vse sorte, vendar sem prepričan, da promocijo potrebujemo. Tudi v drugih državah je tako. V preteklosti smo milijone zmetali za neke kampanje o SV, a so šle vse mimo nas. Za kampanjo Ponosni nase, na primer, je šlo milijon evrov, a ne vem, koliko ljudi je videlo tiste spote in plakate. A takrat ni nihče skakal v zrak," še komentira.

Po njegovem bo "ta serija (če bo) gledana in vsak jo bo lahko ocenil. Če bi bila pa res tako slaba ideja, mi ljudje ne bi pisali zasebnih sporočil in spraševali, kje se lahko prijavijo," je še zapisal Šarec.

"Če bi Jezus njih videl ..."

V Sloveniji po mnenju Šarca "radi skačemo na prvo žogo," je še dodal. "Samo to bom rekel, zame je Slovenska vojska sveta stvar in zato jo je treba prikazati v pravi luči in takšen je tudi namen promocije."

"Ko bo naslednjič ujma, bo skupaj z gasilci in civilno zaščito spet na terenu in bo pomagala na polno. Tudi sam bom vedno zraven, čeprav moram iskreno povedati, da ko se udeležim komisij, ki jih vodi Nova Slovenija in tam poslušam nebuloze, se vprašam, ali je vse skupaj vredno živcev in truda. Če bi Jezus njih videl, bi dvakrat premislil, ali je vredno iti na križ," je sklenil obrambni minister.

