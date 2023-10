Šarec: Razpis ni sporen! Pa tudi končan še ni.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes sprejela sklep, s katerim poziva Komisijo za preprečevanje korupcije, da zaradi suma korupcije in kršitve integritete v primeru javnega razpisa za snemanje vojaškega resničnostnega šova uvede postopek. Obrambni minister Marjan Šarec vse očitke o morebitni spornosti razpisa zavrača.

V zadnjih dneh namreč odmeva razpis ministrstva za obrambo (Mors) v višini skoraj dveh milijonov evrov za snemanje dokumentarne resničnostne serije Vojak v akciji, s katero nameravajo promovirati vojaški poklic, saj vojski primanjkuje kadra.

Ministrstvo je na javnem naročilu za serijo dobilo dve ponudbi, pri čemer je cenejšo ponudbo v višini 777.140 evrov z DDV izločilo kot nedopustno, saj ponudnik ni oddal zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in zahtevanih referenčnih potrdil, prav tako ne dokazila, da se bo serija predvajala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom. Na javnem razpisu je bila tako izbrana Družba Akademija Ris, ki je oddala ponudbo v višini nekaj manj kot dva milijona evrov z DDV.

Razpis, ki sicer še ni končan, saj teče še pritožbeni rok, je tako v javnosti kot na političnem parketu privzdignil kar nekaj obrvi, v opozicijski NSi pa so ob tem zahtevali sklic seje komisije za nadzor javnih financ na temo "sporne porabe skoraj dveh milijonov evrov javnih sredstev".

NSi: So časi res primerni za tako drago serijo?

Kot je v imenu predlagateljev sklica seje poudaril poslanec NSi Janez Žakelj, bi namen serije sicer lahko pozdravili in ga označili za inovativnega, a se poraja vprašanje, ali je ob iskanju novih javnofinančnih virov za sanacijo po poplavah in zategovanju pasu na vseh ministrstvih serija res potrebna.

Prav tako je po njegovih besedah vprašljiva oddaja naročila ponudniku z "dvomljivimi referencami" ter povezava direktorja družbe Luke Zorenča, sicer nekdanjega pripadnika enote Slovenske vojske (SV) za specialno delovanje, z ministrom Šarcem in njegovim državnim sekretarjem Damirjem Črnčecem. Za sporno v NSi označujejo tudi dejstvo, da je izbrano podjetje transakcijski račun odprlo le mesec pred objavo razpisa.

Šarec: Postopek sploh še ni končan

Šarec je v pojasnilih članom komisije poudaril, da razpis še ni pravnomočno končan, pogodba s ponudnikom še ni sklenjena, zato ministrstvo ni porabilo še niti evra javnih sredstev. "Mi danes delamo izkop za hišo, vi se pa že pogovarjate, kakšne bodo ploščice v kopalnici, smo še daleč od tega," je ponazoril.

Obenem je izpostavil, da je kadrovski problem eden ključnih izzivov, s katerim se SV spopada že dalj časa. "Ministrske ekipe so se v preteklosti tega lotevale na različne načine, bolj ali manj neuspešno, ker vse skupaj nikakor ni obrodilo sadov," je ocenil. "Moj predhodnik je pač metal bombe in se vozil na tanku, pa število kadra ni naraslo, zato je bolje to prepustiti profesionalcem," se je Šarec ob tem obregnil ob svojega predhodnika, sicer prvaka NSi Mateja Tonina.

"Želimo gledano oddajo, ki bo dvigovala ugled Slovenske vojske v javnosti in jo bo seznanjala s poklicem vojaka," je Šarec povedal o cilju oddaje.

Bliža se večji kadrovski odliv iz SV

O očitkih, ali je ob stroških sanacije po poplavah primeren čas za takšno porabo denarja, pa je Šarec dejal, da se bo proračun SV zmanjšal za 207 milijonov, zato bodo tudi črtali nekatere investicije in se usmerili v najpomembnejše projekte, kar pomanjkanje kadra zagotovo je. V prihodnjih letih zaradi upokojevanja v SV namreč pričakujejo večji kadrovski odliv, zato bo zaposlovanje mladega kadra bistveno.

V nadaljevanju je tudi zavrnil navedbe, da pozna Zorenča, in NSi očital, da pa ga pozna Tonin.

Ob tem je NSi očital tudi, da s sklicem seje "zganjajo ceneni populizem" in da so se za ta korak odločili še pred koncem postopka, kar je po njegovih besedah enako, "kot bi nekomu glavo tiščali v čeber vode in spraševali, zakaj ne diha". V prihodnjih letih zaradi upokojevanja v SV namreč pričakujejo večji kadrovski odliv, zato bo zaposlovanje mladega kadra bistveno, pojasnjuje minister za obrambo. Foto: STA/Katja Kodba

Očitki leteli z vseh strani

Tudi sicer je razprava na seji minila v znamenju izmenjave očitkov med Šarcem in poslanci NSi. Poslanec zadnje Aleksander Reberšek je vladi Roberta Goloba očital, da ljudem in gospodarstvu obeša nove obveznosti, po drugi strani pa najde denar za resničnostne šove, draga potovanja vladnih funkcionarjev in razpise za nevladne organizacije. "Mogoče bi morali z resničnostnimi šovi iskati tudi nove ministre," je še dodal.

Zadržke do resničnostnega šova je izrazil tudi poslanec koalicijske Levice Milan Jakopovič, a dodal, da je bilo tudi v času Toninovega ministrovanja za promocijo namenjenih milijon in pol evrov, rezultatov pa po njegovi oceni ni bilo in zato ni nihče odgovarjal.

Poslanka Svobode Tamara Vonta pa je ocenila, da je resničnostni šov "za določeno ciljno publiko pravi prijem".