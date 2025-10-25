Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
25. 10. 2025,
8.27

Osveženo pred

2 minuti

Na domačih smučiščih letos nekoliko dražje smučarske vozovnice

Smučišče Kranjska Gora | V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, za otroke pa 30. | Foto STA

V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, za otroke pa 30.

Foto: STA

Žičničarji se pospešeno pripravljajo na novo smučarsko sezono. Več slovenskih smučišč napoveduje novosti v spremljajoči ponudbi. Predprodaja smučarskih vozovnic traja do konca oktobra oziroma novembra, v sezoni pa bodo vozovnice dražje do pet odstotkov.

Na Golteh so letos uvedli novost, po kateri bodo vsi smučarji smučali po enotni ceni 20 evrov. Ta cena bo veljala vsak dan v tednu in tudi ob praznikih. Otroci do 6. leta starosti bodo v spremstvu staršev smučali brezplačno, navajajo na spletni strani.

Na Rogli bodo smučarske vozovnice po podatkih z njihove spletne strani nekoliko dražje kot lani. V redni prodaji bo od 1. decembra cena za odrasle 47 evrov, kar je 4,4 odstotka več kot lani, za otroke pa 30,50 evra ali 5,2 odstotka več kot lani.

Na Mariborskem in Areškem Pohorju bo v sezoni cena za odrasle med tednom 42 evrov, za otroke pa 25 evrov. Ob koncih tedna in praznikih pa bo cena za odrasle 46 evrov ali 2,2 odstotka več kot lani, za otroke pa 27 evrov ali 3,8 odstotka več.

Na Voglu bodo odrasli smučarji za dnevno smučarsko vozovnico odšteli 45 evrov, otroci pa 23 evrov. To je 2,3 oziroma 4,5 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.

49 evrov za en dan smučanja

V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, kar je 4,3 odstotka več kot lani. Za otroško vozovnico bo treba odšteti 30 evrov ali 3,4 odstotka več kot lani.

Smučišči Cerkno in Kope rednega cenika še nista objavili.

