V zadnjih tednih je v koaliciji mogoče zaznati nekaj napetosti, med drugim ob usklajevanju proračuna in iskanju ministrskih kandidatov. Nekaj ostrih besednih izmenjav pa je sprožil tudi razpis za snemanje vojaške resničnostne oddaje v višini skoraj dveh milijonov evrov, med drugim med ministrom Marjanom Šarcem in poslanko Mojco Šetinc Pašek. V petek bo zaradi načrtovanega šova sklicana nujna seja komisije DZ za nadzor javnih financ.

Na ministrstvu za obrambo (Mors) nameravajo vojaški poklic zaradi pomanjkanja kadra promovirati z resničnostno dokumentarno serijo Vojak v akciji. Za deset epizod bi Mors namenil skoraj dva milijona evrov. Obrambni minister Marjan Šarec ob tem upa, da bo serija imela enak učinek na promocijo poklica med mladimi, kot ga imajo kuharske oddaje za poklic kuharja.

Sindikat ministrstva za obrambo je Šarcu poslal odprto pismo, v katerem so zapisali, da čeprav podpirajo napore ministrstva pri tem, da bi se več mladih odločilo za poklic vojaka, "v oči bode nerazumno dejstvo, da ste za promocijo vojaškega poklica pripravljeni odšteti 1,9 milijona evrov". Medtem ko po besedah sindikata ignorira odločitve sodišč glede plačila ur pripravljenosti na določenem kraju oziroma delovnem mestu pripadnikom SV.

Nenavadno izbiro bodo pojasnili po pravnomočnosti

Na razpisu je bil po poročanju medijev zaradi izločitve cenejšega izbran dražji ponudnik, sicer podjetje, ustanovljeno leta 2007, ki po javno dostopnih podatkih nima zaposlenih, bančni račun pa je odprlo zgolj mesec dni pred razpisom za snemanje serije. Na ministrstvu so pojasnili, da bodo javnost s podrobnejšimi podatki v zvezi z javnim naročilom seznanili po pravnomočnosti odločitve 27. oktobra.

Paškova: Za vse naj veljajo ista pravila!

Na razpis se je na družbenem omrežju Facebook danes odzvala tudi poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek, ki je zapisala, da za vse v politiki veljajo ista pravila politične odgovornosti in integritete. "Če sta politična odgovornost in videz veljala za Sanjo Ajanović Hovnik, potem isti kriteriji veljajo tudi za Marjana Šarca. Zdaj pa si grem kupit sendvič," je zapisala.

Na istem omrežju ji je odgovoril Šarec, ki je zapisal, da se z njo glede istih kriterijev popolnoma strinja. A dodal, da v razpisu Morsa ne bomo našli njegove mame in prijateljev, jasno je tudi, kdo je v komisiji. "Predvsem pa je namen razpisa jasen in ne nazadnje preverljiv, saj ga bo lahko ocenil vsak, ki bo sedel pred televizijo," je dodal.

Zapisal je tudi, da razpis še ni končan in da še teče pritožbeni rok, zato ni mogoče ničesar prejudicirati. "Slovensko vojsko, gasilce (katerih član sem) in civilno zaščito preveč spoštujem, da bi njihovo ime blatil z nezakonitimi razpisi," je zatrdil. Dodal je, da so vrata nadzornim institucijam odprta na stežaj. "Svojo plačo pošteno zaslužim, če bi želel imeti več denarja, pa ne bi bil v politiki, temveč kje drugje," je še dodal.

Zaradi vojaškega resničnostnega šova sklicana nujna seja komisije DZ za nadzor javnih financ



Poslanska skupina NSi je zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi porabe skoraj dveh milijonov evrov javnih sredstev ministrstva za obrambo za dokumentarno resničnostno serijo Vojak v akciji. Serija bo po prepričanju ministra za obrambo Marjana Šarca v Slovensko vojsko privabila nove kadre. Komisija bo zasedala v petek.



Po poročanju Financ je obrambno ministrstvo na javnem naročilu za serijo dobilo dve ponudbi. Družba Akademija Ris, svetovanje je oddala ponudbo v višini 1.949.403 evre z DDV, Sme kreativna produkcija in Multimedijske storitve Jan Kok pa ponudbo v višini 777.140 evrov z DDV.



Ministrstvo je cenejšo ponudbo izločilo kot nedopustno, ker partnerja nista oddala zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zahtevanih referenčnih potrdil in tudi dokazila, da se bo serija predvajala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom.



Družba Akademija Ris je v lasti nekdanjega pripadnika specialnih enot Slovenske vojske (SV) Luke Zorenča. Družbo, ki je brez prometa in zaposlenih, je Zorenč prevzel dva meseca pred objavo poziva Morsa, za Večer pa je zatrdil, da ima za predvajanje na televiziji podpisano pismo o nameri, v katerem nastopajo kot zunanji izvajalci, kar je potrdila tudi medijska hiša Pro Plus.



Na sejo komisije DZ za nadzor javnih financ so tako poleg Šarca vabljeni tudi direktor Akademije Ris Luka Zorenč, predsednik nadzornega sveta Društva slovenskih režiserjev in režiserk Klemen Dvornik in predsednik sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS Peter Kep.

V koaliciji si delijo zaušnice, a "gredo skladno naprej"

Odločitev za vojaški resničnosti šov odmeva tudi v koaliciji. Minister Luka Mesec iz kvote Levice je po današnji seji vlade dejal, da vsa razprava o proračunu kaže, da bi lahko ta dva milijona evrov "bistveno pametneje porabili kje drugje".

Je pa tudi sam v zadnjih dneh trčil s premierjem Robertom Golobom, in sicer na točki usklajevanja socialnih transferjev z inflacijo. Golob je namreč na ponedeljkovi seji DZ ošvrknil Mesca, da za to kot pristojni minister ni zagotovil sredstev. Hkrati je kot neodgovorno označil izigravanje sklepov vlade v DZ, ki so jih pred tem enotno potrdili.

Mesec je danes zatrdil, da normalno nadaljujejo delo, oba s premierjem pa da sta "zrela človeka, ki ne kuhata zamer". Na današnjem rednem usklajevanju koalicije pa so po njegovih besedah dali na mizo vse, kar "žuli" posameznega koalicijskega partnerja, in se konstruktivno pogovorili. "Na ravni koalicije ni nobenih zamer, gremo skladno naprej," je še zatrdil podpredsednik vlade Mesec.

Na novinarsko vprašanje, ali je Mesec še lahko minister po takšni zaušnici premierja v parlamentu, pa je minister za gospodarstvo iz vrst SD Matjaž Han odvrnil, da vsak minister opravlja težko delo in da ob energetski krizi, posledicah poplav, vojnih razmerah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ni preprosto vladati, zato se je nujno predvsem "poslušati, sodelovati in biti realen pri ocenah".

Trije ministrski stolčki še samevajo

Golobova ministrska ekipa sicer ob vseh izzivih za zdaj ostaja nepopolnjena, manjkajo minister za naravne vire in prostor, minister za kmetijstvo in minister za javno upravo. Premier je nedavno dejal, da bodo nekateri kandidati za nove ministre znani zelo hitro, za vodenje ministrstva za javno upravo se v medijih omenja nekdanjega ministra za javno upravo v tretji vladi Janeza Janše Boštjana Koritnika.

V Gibanju Svoboda tega ne komentirajo, preostali koalicijski partnerici pa naj bi bili do tega zadržani, a v izjavah tega za zdaj ne komentirajo.