Šarec: Slovenija bo povečala število vojakov na Kosovu

Ministrstvo za obrambo (Mors) se je pod prejšnjim vodstvom odločilo za zmanjšanje vojakov v silah Kforja, ob prihodu ministra Šarca pa so se odločili, da število povečajo na najmanj sto, so za STA pojasnili na Morsu. Zgornja meja pripadnikov SV na Kosovu je določena s sklepom vlade in znaša do 370 vojakov.

Zahodni Balkan je prioriteta Slovenije

Minister Šarec je danes ob prihodu na zasedanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju v odgovoru na vprašanje, ali namerava Slovenija zaradi nedavne zaostritve razmer na Kosovu še povečati število vojakov v Kforju, dejal zgolj, da je usmeritev vlade krepitev prisotnosti, kar Slovenija tudi počne.

Povedal je še, da slovenski vojaki tam delujejo predvsem kot nekinetične oziroma mirovne sile. "Zagotovo je Zahodni Balkan prioriteta Slovenije in zato tudi povečujemo prisotnost tam," je dejal minister.

Razpravljali bodo tudi o nadaljnji podpori Ukrajini

Obrambni ministri bodo o Natovi operaciji Kfor razpravljali v četrtek. Razpravo bo zaznamoval napad na kosovsko policijo v kraju Banjska na severu Kosova konec septembra, pri čemer je bil ubit en policist, v kasnejših spopadih pa še trije srbski napadalci. Članice Nata so ob tem izrazile zaskrbljenost, okrepile pa so tudi število svojih pripadnikov na Kosovu. Za to sta se odločila Združeno kraljestvo in Romunija.

Ministri za obrambo imajo na dnevnem redu zasedanja še nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Najprej so se sicer sestali v okviru kontaktne skupine za podporo Ukrajini pod vodstvom ZDA, znane tudi po imenu Ramstein, ki jo sestavlja okoli 50 držav. Ministre je na začetku nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Popoldne bo potekalo še prvo zasedanje Sveta Nato-Ukrajina v sestavi obrambnih ministrov.

Šarec je poudaril, da Slovenija Ukrajini pomaga že od začetka, tako s humanitarno kot tudi z vojaško pomočjo. Zagotovil je, da bo Kijevu pomagala tudi v prihodnje.