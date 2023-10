Vučić: Srbija noče vojne

Predvsem pritiski ZDA so včeraj prisilili srbskega predsednika Aleksandra Vučića, da je večji del srbskih vojaških sil umaknil s položajev na meji s Kosovom, poroča The Guardian. Vučić je odločitev komentiral za Financial times in dejal, da "Srbija noče vojne." Umik srbskih vojakov so potrdili tudi v Prištini.

Američani ostro nad Beograd

Spomnimo, Bela hiša je v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji in Beograd pozvala, naj svojo vojsko umakne, da se razmere ne bi dodatno destabilizirale. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je isto sporočilo v telefonskem pogovoru predal srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, poroča State Department.

Vučića opomnila tudi EU

Razmere na severu Kosova se morajo umiriti in stabilizirati, pa je včeraj med obiskom v ukrajinski Odesi dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Ob tem je pozval k umiku srbskih sil s kosovske meje, saj da za tovrstna dejanja v Evropi ni prostora, Kijevu pa znova zagotovil nadaljnjo podporo EU.