Velika Britanija bo na Kosovo poslala še 200 vojakov

"Razširitev naše podpore silam Kfor poudarja našo neomajno podporo Natu in varnosti v regiji Zahodnega Balkana," je v nedeljo v izjavi, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, sporočil vodja britanskega generalštaba Tony Radakin.

Tiskovni predstavnik Nata Dylan White je potrdil navedbe Londona in dodal, da bodo tudi druge zaveznice okrepile svojo prisotnost na Kosovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Odločitev sledi nasilnemu napadu na kosovsko policijo 24. septembra in povečani napetosti v regiji," je dodal.

Zveza Nato je že v petek sporočila, da bo v okviru misije Kfor na Kosovo poslala okrepitve. Članice Nata so zaradi napadov na policijo v kraju Banjska ob tem izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu države.

Vučić napovedal umik srbskih sil

ZDA pa so medtem opozorile na zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji. Beograd so pozvali, naj umakne vojake. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je nato v soboto v izjavi za časnik Financial Times zatrdil, da nima namena ukazati vojski, da prestopi meje s Kosovom. Napovedal je umik srbskih sil s tega območja.

Razmere na severu Kosova so se zaostrile po napadu na policijo v kraju Banjska 24. septembra, v katerem so bili ubiti policist in trije napadalci. Priština na čelu s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem trdi, da je Srbija napadalcem nudila logistično podporo, oblasti v Beogradu pa so vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale.