Nato pošilja okrepitve na sever Kosova

Zveza Nato bo v okviru misije Kfor na Kosovo poslala okrepitve, je danes sporočil generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Članice Nata so zaradi nedeljskih napadov na policijo v kraju Banjska, v katerih so bili ubiti policist in trije napadalci, ob tem izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu države.

Severnoatlantski svet – glavni politični organ za sprejemanje odločitev znotraj zveze Nato – je odločitev o okrepitvi Kforjevih enot sprejel v četrtek, je danes sporočil generalni sekretar Nata na spletni strani zveze. Dodal je, da prisotnost Kforja krepijo že od maja, in poudaril, da so jo po potrebi pripravljeni dodatno prilagoditi.

"Natova misija Kfor ohranja vidno in hitro odzivno prisotnost po celotnem Kosovu. Vedno bomo sprejemali vse nujne ukrepe za ohranitev varnega okolja in svobode gibanja za vse ljudi, ki živijo na Kosovu. To počnemo nepristransko in v skladu z našim mandatom Združenih narodov," je še pojasnil.

Članice Nata izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu Kosova

Sporočilo generalnega sekretarja prihaja dan po tem, ko je tiskovni predstavnik Kforja, polkovnik Andrea Gallieni, za albanski portal ABC News zanikal okrepitve Natove misije na Kosovu in dejal, da so enote skoncentrirane le na najobčutljivejših območjih.

Članice Nata so na današnji seji sveta izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu Kosova. Vse strani so pozvale, naj nemudoma poskrbijo za deeskalacijo. Obenem so še pozvale Beograd in Prištino, naj se vključita v dialog pod okriljem Evropske unije. To je po njihovi oceni edini način za rešitev odprtih vprašanj ter ključnega pomena za trajno varnost na Kosovu in stabilnost v regiji.

Srbija se zavzema, da bi skrb za varnost na severu Kosova namesto kosovske policije prevzel Kfor, ki ga vidi kot edino legitimno oboroženo silo na Kosovu. K temu je Nato že v torek pozval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Njegovo zahtevo je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v četrtek ponovil srbski veleposlanik v ZDA Marko Đurić, ki je dejal, da Srbija želi, da policijske organe v regiji zaradi povečanja števila etničnih spopadov začasno zamenja Kfor.

Kosovska policija po napadu izvedla racije v treh občinah

Kosovska policija je danes izvedla racije v treh občinah na severu Kosova, v katerih je preiskala pet lokacij. Racije naj bi bile povezane z nedeljskim napadom na policijsko patruljo v kraju Banjska, potekale pa naj bi v koordinaciji s pripadniki civilne misije EU na Kosovu (Eulex) in Natove misije na Kosovu Kfor, poroča srbska televizija N1.

Racije so potekale v občinah Zubin Potok, Zvečan in Severna Mitrovica. V zadnji naj bi kosovska policija med drugim pregledala stavbo, v kateri je živel podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste Milan Radoičić, ki so ga kosovske oblasti obtožile vpletenosti v nedeljski napad na policijo.

Policija naj bi v Mitrovici vdrla tudi v tamkajšnji klinični center, je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug povedal direktor te ustanove Zlatan Elek. Pojasnil je, da je policija brez vednosti vodstva bolnišnice preiskala nekatere pisarne in zasegla posnetke varnostnih kamer.

Po navedbah kosovske policije so racije v treh občinah povezane z nedeljskim napadom na policijsko patruljo v kraju Banjska. Spopadi med policijo in oboroženimi skupinami, ki so sledili, so se nato nadaljevali ves dan, v njih pa so umrli policist in trije napadalci.

Kosovske oblasti so priprle šest domnevnih napadalcev, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, vključno s terorizmom. Šest drugih naj bi se po spopadih zdravilo v bolnišnici v južni Srbiji. Oblasti v Beogradu na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem so vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale, Priština pa trdi, da je Srbija napadalcem nudila logistično podporo.