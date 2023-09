ZDA: Srbija na meji s Kosovom kopiči oborožene sile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do poziva ZDA in dogajanja na severu Kosova prihaja po napadu in umoru kosovskega policista ter strelskem spopadu v samostanu v vasi Banjska blizu srbske meje v nedeljo, kar je bilo eno najhujših zaostrovanj razmer na Kosovu v zadnjih letih.

Do poziva ZDA in dogajanja na severu Kosova prihaja po napadu in umoru kosovskega policista ter strelskem spopadu v samostanu v vasi Banjska blizu srbske meje v nedeljo, kar je bilo eno najhujših zaostrovanj razmer na Kosovu v zadnjih letih. Foto: Guliverimage

Bela hiša je v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji in Beograd pozvala, naj svojo vojsko umakne, da se razmere ne bi dodatno destabilizirale. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je isto sporočilo v telefonskem pogovoru predal srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, poroča State Department.

"Spremljamo obsežno namestitev srbske vojske ob meji s Kosovom," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby.

"To vključuje namestitev srbskega topništva, tankov in mehaniziranih pehotnih enot, kakršne doslej še ni bilo. Menimo, da gre za zelo destabilizirajoč razvoj dogodkov," je dejal in Srbijo pozval, naj vojsko umakne z meje.

Poziv Vučiću

Državni sekretar Blinken je medtem srbskega predsednika Vučića pozval, naj umiri razmere in se vrne k dialogu, s kosovskimi oblastmi pa je bil v stiku svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, je dejal Kirby.

Brez navajanja podrobnosti je dodal še, da bo zveza Nato povečala prisotnost svojih mirovnih sil na Kosovu, kjer ima trenutno 4500 vojakov. To bo že druga krepitev prisotnosti Natovih sil v okviru misije Kfor v treh mesecih.

Priznal odgovornost

Do poziva ZDA in dogajanja na severu Kosova prihaja po napadu in umoru kosovskega policista ter strelskem spopadu v samostanu v vasi Banjska blizu srbske meje v nedeljo, kar je bilo eno najhujših zaostrovanj razmer na Kosovu v zadnjih letih.

Nekdanji podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Milan Radoičić je v petek prevzel odgovornost za napad in priznal, da je vodil skupino, ki se je v začetku tedna spopadla s kosovsko policijo. V več ur trajajočem spopadu so bili ubiti tudi trije napadalci.

Potrebno usposabljanje

Kirby je dejal, da je bil napad zelo prefinjen, saj je vključeval veliko število ljudi, vozil in opreme ter zahteval mnogo usposabljanja. "To je zaskrbljujoče. Ni videti, da bi se za to odločila le skupina fantov," je dejal.

Priština na čelu s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem trdi, da je Srbija napadalcem nudila logistično podporo, oblasti v Beogradu na čelu z Vučićem pa so vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale.