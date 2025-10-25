Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

dan suverenosti

Z dnevom suverenosti zaznamujemo dan odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije

Dan suverenosti | Letošnja osrednja proslava ob omenjenem dnevu bo potekala danes ob 18. uri v Športni dvorani Medvode. Slavnostni govornik bo dekan ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. | Foto STA

Letošnja osrednja proslava ob omenjenem dnevu bo potekala danes ob 18. uri v Športni dvorani Medvode. Slavnostni govornik bo dekan ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.

Foto: STA

V spomin na enega ključnih osamosvojitvenih dogodkov, odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije pred 34 leti, danes obeležujemo dan suverenosti. Osrednja prireditev, ki jo organizirata Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever bo v Medvodah, nagovor bo imel dekan ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.

Z dnevom suverenosti, ki je državni praznik, ni pa dela prost dan, obeležujemo spomin na 25. oktober 1991, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade, poraženke v vojni za osamosvojitev Slovenije. Končni dogovor o tem je bil sklenjen 18. oktobra 1991 v Ljubljani, potem ko je vodstvo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije po bojih za slovensko osamosvojitev spoznalo, da Slovenije ne bo mogoče obdržati znotraj nekdanje države.

25. oktober je državni zbor kot dan suverenosti razglasil leta 2015. Predstavlja dan, ko je Slovenija ne le pravno formalno, temveč tudi dejansko postala suverena država.

Letošnja osrednja proslava ob omenjenem dnevu bo potekala danes ob 18. uri v Športni dvorani Medvode. Slavnostni govornik bo dekan ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar, v video sporočilu pa bo zbrane nagovorila tudi sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler.

Za suverenost smo odgovorni vsi

Slovesnost se bo poleg spomina na odhod zadnjega vojaka JLA osredotočila predvsem na sedanjost in bo kritično presojala pojem suverenosti skozi etiko, pravo, mednarodno politiko, gospodarstvo in kulturo, torej skozi temeljne elemente nacionalne samobitnosti. "Tako retorična vprašanja o suverenosti izzvenijo kot opomin, da je suverenost večplastna in smo zanjo, poleg politike, odgovorni vsi," so sporočili organizatorji.

V zvezi veteranov in združenju Sever so ob današnjem prazniku opozorili na šibko ekonomsko suverenost države, do katere je prišlo zaradi razprodaje državne srebrnine po osamosvojitvi, in na načenjanje zunanje suverenosti države, do česar prihaja zaradi različnih zahtev in dogajanj pri naših sosedah. Zato opozarjajo na potrebo po krepitvi tako naše notranje kot tudi zunanje suverenosti. "V nasprotnem primeru bo politična radikalizacija in politična normalizacija ekstremizma počasi in nevidno povzročila notranjo politično nestabilnost, ki bo omajala ne le notranjo, temveč tudi zunanjo suverenost države na mednarodni ravni," so zapisali.

Miro Cerar državni praznik dan suverenosti
