Slovenija v nakup šestih novih helikopterjev

Minister za obrambo Marjan Šarec in njegov italijanski kolega Guido Crosetto sta podpisala dogovor o nakupu šestih večnamenskih helikopterjev AW139M. Helikopterji bodo namenjeni v podporo delovanju enot Slovenske vojske in v sistemu zaščite in reševanja, vrednost nakupa brez DDV pa je 188,3 milijona evrov, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Minister Marjan Šarec in njegov italijanski kolega Guido Crosetto sta podpisala spremembo k izvedbenemu dogovoru med obrambnima ministrstvoma obeh držav o sodelovanju na področju vojaškega letalstva. "Dogovor opredeljuje nakup še šestih večnamenskih helikopterjev AW139M proizvajalca Leonardo po modelu vlada vladi," so sporočili z ministrstva za obrambo.

Skupna vrednost nakupa znaša 188.334.579 evrov brez DDV, ob čemer znesek vključuje tudi stroške certifikacije italijanskega vojaškega letalskega organa. Letni stroški upravljanja projekta italijanskega obrambnega ministrstva pa znašajo 425.449 evrov.

Helikopter primeren za iskanje, reševanje in gašenje požarov

Po navedbah ministrstva bo imela Slovenska vojska po novem na voljo najmodernejši helikopter, narejen po zadnjih varnostnih standardih. Helikopter je zelo zmogljiv, hiter in prostoren, v njem je prostora za do 15 potnikov. Vsi helikopterji bodo imeli tudi možnost montaže modula MEDEVAC/HNMP, ki bo izdelan po meri ter primeren za instrumente in opremo zdravstvenih ekip.

"Helikopter AW139M je zelo primeren za izvajanje nalog iskanja in reševanja, med katere pri nas spada tudi gorsko reševanje. Uporaben je tudi za gašenje požarov, naenkrat lahko odvrže do dva tisoč litrov," so izpostavili.

Dolgoročno sodelovanje med slovensko in italijansko vlado

Odločitev o nakupu večnamenskih helikopterjev po modelu vlada vladi je bila po pojasnilih ministrstva sprejeta na podlagi potrjenega investicijskega programa, strokovnega poročila o predstavitvi zmogljivosti večnamenskih vojaških helikopterjev in izdelane analize ekonomskih prednosti. Ob tem na ministrstvu ocenjujejo, da je nakup prek italijanske vlade gospodarnejši, kot če bi se odločili za neposreden nakup pri proizvajalcu helikopterjev.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ima obrambno ministrstvo z italijansko vlado možnost dolgoročnega skupnega sodelovanja in zagotavljanja interoperabilnosti v skupnih Natovih projektih in programih sodelovanja Evropske unije. To bo vsekakor povečalo učinkovitost delovanja zmogljivosti v primerjavi z nakupom neposredno od proizvajalca helikopterjev, so izpostavili.

Modernizacija Slovenske vojske

Podlago za investicije Slovenske vojske, kot jih predvideva resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, je letos poleti sprejela vlada na osnovi dopolnitev in sprememb Načrta razvojnih programov 2023-2026.

"S tem nadaljuje razvoj in modernizacijo Slovenske vojske v luči sodobnih varnostnih izzivov tudi na področju vojaškega letalstva," še navajajo na ministrstvu.

Natančna dinamika dobav helikopterjev AW139M bo usklajena v začetku naslednjega leta, še sporočajo z ministrstva za obrambo.