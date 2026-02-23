Kitajski proizvajalec električnih vozil Nio je med praznovanjem lunarnega novega leta postavil nov operativni rekord: v enem dnevu je izvedel skoraj 176.000 menjav baterij, kar pomeni, da je bila v povprečju opravljena ena menjava na manj kot pol sekunde. Dosežek potrjuje hitro rast in tehnološko zrelost Niojeve mreže baterijskih postaj na Kitajskem.

Nio je med 18. in 21. februarjem štiri dni zapored izboljševal dnevni rekord števila menjav baterij. Najvišjo vrednost je dosegel 21. februarja, ko je opravil 175.976 menjav v enem dnevu. Pred tem je zabeležil 158.290, 165.898 in 170.305 menjav.

Takšna številka pomeni, da je sistem v povprečju izvedel eno menjavo v manj kot 0,5 sekunde – seveda na ravni celotne mreže postaj.

Postaje za menjavo baterije imajo tudi že v Evropi. Foto: Nio

Podjetje je v začetku meseca preseglo tudi mejnik 100 milijonov kumulativnih menjav baterij od odprtja prve postaje leta 2018. Takrat so imele postaje kapaciteto le štiri do pet baterij, dnevno zmogljivost 72 do 120 menjav, sam postopek pa je trajal štiri do pet minut in je zahteval ročno pomoč pri pozicioniranju vozila.

Danes četrta generacija postaj omogoča avtomatizirano menjavo v 2 minutah in 24 sekundah, kapaciteta shramb baterij je narasla na 23 enot, dnevna zmogljivost posamezne postaje pa lahko doseže do 480 menjav.

Nio je do danes po Kitajski vzpostavil več kot 8.600 polnilnih in baterijskih postaj, od tega več kot 3.700 postaj za menjavo baterij in več kot 1.000 takšnih postaj ob avtocestah. Omrežje pokriva 550 mest in povezuje avtoceste v 16 večjih urbanih regijah.

Za leto 2026 napovedujejo začetek obsežne gradnje pete generacije postaj ter postavitev dodatnih 1.000 lokacij. Hkrati širi tudi tematske “energetske koridorje” – po trasah Sečuan–Tibet in Junan–Tibet bodo letos odprli še takoimenovano svilno baterijsko pot od Xi’ana proti zahodu, ki bo dolga dolga več kot 3.100 kilometrov in bo imela 33 postaj za menjavo baterij.