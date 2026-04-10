BYD je prek Pariza v Evropo pripeljal svojo premijsko znamko Denza, ki bo sčasoma prišla tudi v Slovenijo.

Kitajski avtomobilski velikan BYD je v Evropi uradno predstavil svojo prestižno znamko Denza, s čimer stopnjuje pritisk na uveljavljene evropske proizvajalce v višjem cenovnem razredu. Premiera je potekala v Parizu, kjer je Denza predstavila dva ključna modela – popolnoma električni shooting brake Z9 GT in luksuzni priključnohibridni enoprostorec D9 DM-i.

Vstop na evropski trg je bil napovedan že leta 2025, vendar se je dejanski začetek nekoliko zamaknil. Denza zdaj stavi na strategijo, ki združuje napredno tehnologijo, elektrifikacijo in visoko raven opreme.

Izjemno hitro polnjenje, Kitajci bodo v Evropi v enem letu postavili 3.000 najzmogljivejših polnilnic

Paradni model Z9 GT predstavlja tehnološki vrh ponudbe. Opremljen je s tremi elektromotorji in sistemsko močjo kar 850 kW, kar mu omogoča pospešek do 100 km/h v le 2,7 sekunde. Baterija s kapaciteto 122,5 kWh zagotavlja do 600 kilometrov dosega po WLTP, cena v Nemčiji pa se začne pri približno 115.000 evrih. Kasneje bo na voljo tudi priključnohibridna različica z dosegom do 800 kilometrov.

Posebnost modela Z9 GT je nova generacija baterije Blade in izjemno hitro polnjenje, ki teoretično omogoča polnjenje od 10 do 70 odstotkov v petih minutah. Vendar pa ta zmogljivost za zdaj velja predvsem za kitajski trg, saj evropska infrastruktura še ne podpira takšnih hitrosti. BYD kljub temu napoveduje gradnjo več tisoč svojih hitrih polnilnic v Evropi že v prihodnjem letu.

Drugi model, D9 DM-i, cilja na kupce, ki iščejo prostornost in udobje. Gre za velik enoprostorec s sedmimi sedeži, ki združuje električni in bencinski pogon. Električni doseg znaša do 210 kilometrov, skupni doseg pa približno 950 kilometrov, kar ga postavlja med bolj vsestranske družinske oziroma poslovne modele.

Denza želi s tem vstopom premešati razmerja moči v evropskem premijskem segmentu, kjer so doslej dominirali tradicionalni proizvajalci. S kombinacijo agresivne cenovne politike, napredne tehnologije in lastne infrastrukture za polnjenje kitajski proizvajalec jasno nakazuje, da želi postati resen igralec tudi na zahtevnem evropskem trgu.