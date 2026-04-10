Papež Leon XIV. je danes ob sprejemu članov Kaldejske katoliške cerkve v Bagdadu obsodil nasilje in vojno na Bližnjem vzhodu. Poudaril je, da kristjan ne more biti na strani tistih, ki mečejo bombe. Člani Kaldejske cerkve so se zbrali v Rimu, da bi izvolili novega patriarha po umiku kardinala Louisa Raphaela Saka.

Papež Leon XIV. se je med sinodo za izvolitev novega patriarha srečal s škofi bagdadske Kaldejske cerkve, ki ima korenine v prvotni Cerkvi in je zato, kot je dejal, varuhinja "vere, ki se je skozi stoletja prenašala s pogumom in zvestobo".

Pozval jih je, naj ostanejo zvesti svojemu dolgemu in zgodovinskemu poslanstvu miru, še zlasti "v svetu, zaznamovanem z absurdnim in nečloveškim nasiljem, ki ga v teh časih ženeta pohlep in sovraštvo", predvsem v deželah, ki veljajo za rojstni kraj krščanstva, poroča Vatican News.

Pri tem je poudaril, da "Bog ne blagoslavlja konfliktov" in da "kristjan nikoli ne stoji na strani tistih, ki so včeraj vihteli meč, danes pa mečejo bombe".

Leon je tudi pozval k zaščiti in večjim pravicam kristjanov na Bližnjem vzhodu, pri čemer je opozoril, da z njimi ne bi smeli ravnati kot z "drugorazrednimi državljani".

Glede izvolitve novega patriarha pa je Leon XIV. poudaril, da bi moral biti ta predvsem "oče v veri" in znamenje enotnosti.

Kaldejska katoliška cerkev spada med katoliške cerkve vzhodnega obreda in po poročanju Radia Vatikan izvira iz izročila Asirske cerkve oziroma Sirsko-vzhodne cerkve. Leta 1830 je Rim voditelju Kaldejske cerkve priznal uradni naziv babilonski kaldejski patriarh. Cerkev ima po nekaterih ocenah okoli 641 tisoč članov po vsem svetu, večina pa jih živi v Iraku.