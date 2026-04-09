Gregor Pavšič

9. 4. 2026,
Premiera v Sloveniji: zeekr 7GT

Slovenske kupce premijskih avtomobilov so že zamikali: Zeekr v Ljubljani z novostjo

Zeekr 7GT | Foto Gregor Pavšič

Kitajski Zeekr poskuša prodreti na slovenski premijski avtomobilski trg, v ospredju pa so visokozmogljivi električni avtomobili. Nov adut bo shooting brake 7GT.

Zeekr je ena najmlajših kitajskih avtomobilskih znamk, ki stavi na tehnično naprednejše električne pogone in poskuša prodreti na evropski trg premijskih avtomobilov. Konkurenca je ostra, saj kljub 800-voltni tehnologiji zdaj tudi nekatere kitajske znamke nimajo več prednosti pred osrednjimi evropskimi premijskimi znamkami. Najprej Audi, nato pa tudi Mercedes (CLA, GLC) in BMW (iX3, i3, …) so tehnično vrnili udarec. 

Zeekr 7GT je dolg 4,81 metra, širok je dobra dva metra, medosna razdalja pa znaša 2,9 metra. Ne limuzina in še manj športni terenec …

Toda to seveda še ni konec razvoja. Prihajajo tudi nove (stare) avtomobilske oblike – na primer dobro opremljeni enoprostorci (xpeng X9) ali pa tudi zeekr 7GT, ki je električni premijski avtomobil tipa shooting brake. 

Prav tak predserijski avtomobil so včeraj prvič pokazali v Ljubljani. Gre za vozilo, ki je nova karoserijska izpeljanka iz že znanega električnega športnega terenca 7X. Ta je med tistimi Slovenci, ki so obiskali Zeekrov salon v Ljubljani, že pritegnil opazno največ pozornosti. 

Zeekr je letos v treh mesecih v Sloveniji registriral 30 osebnih avtomobilov, a na prodajo vplivajo tudi omejitve pri dobavi vozil na slovenski trg. Omenjen izkupiček prodaje z vidika celotnega trga še ni velik, toda ker imajo premijsko usmerjene avtomobile in prodaje ne postavljajo na temeljih poceni vozil z bencinskimi motorji, so tudi pričakovane. Če ne bi upoštevali popustov, bi lahko bili njihovi premijski avtomobili od 20 do 30 odstotkov cenejši od nemških tekmecev. Čeprav cene (in še manj morebitne subvencije) niso ključni dejavnik prodaje v premijskem razredu, take razlike tudi niso zanemarljive.

Ljubljano je obiskal Lothar Schupet, izvršni direktor Zeekra v Evropi. Po njegovih podatkih se zvestoba kupcev premijskim znamkam s prehodom od bencinskih k električnim motorjem zmanjšuje.

Kapaciteta baterije je 75 ali 100 kilovatnih ur. In še nekaj podatkov … 

Zeekr 7GT je dolg 4,81 metra, širok je dobra dva metra, medosna razdalja pa znaša 2,9 metra. Osnovna različica ima baterijo tipa LFP s kapaciteto 75 kilovatnih ur (kWh), preostali dve različici pa imata baterijo NMC s kapaciteto 100 kWh. Največja moč polnjenja DC znaša kar 480 kilovatov, kar trenutno presega vse razpoložljive polnilnice v Sloveniji. 

Moč motorja je 310 kilovatov, sistemska moč pri dveh elektromotorjih pa 475 kilovatov (646 "konjev"). Najzmogljivejša različica do sto kilometrov na uro potrebuje 3,3 sekunde. Sodeč po podatkih WLTP o uradnem dosegu, bo najučinkovitejša osnovna različica z manjšo baterijo in pogonom na zadnji kolesi. Doseg je do 519 kilometrov, pri večji bateriji pa uradni doseg znaša do 655 oziroma do 558 kilometrov. Tem podatkom bo v praksi seveda treba odvzeti vsaj kakih sto kilometrov.

Prostornina prtljažnika meri 456 litrov, spredaj je prostora še za 65 oziroma 32 litrov. Pri pogonu na en par koles je masa vozila 2,2 tone, pri štirikolesnem pogonu pa 2,4 tone. Šele po obsežnejšem testu bo mogoče soditi, katera izmed treh različic bo najbolj smotrna. Osnovna cena za avtomobil bo nekaj nad 46 tisočaki, pri večji bateriji pa se cene začnejo pri 53 tisočakih. 

