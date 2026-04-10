D.K., STA

Petek,
10. 4. 2026,
16.55

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Kim Džong Un Severna Koreja Kitajska Wang Yi

Kitajski zunanji minister pozval k tesnejšim odnosom s Severno Korejo

Wang Yi | Vangov prvi obisk Severne Koreje po šestih letih poteka približno mesec dni pred načrtovanim obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu. | Foto Guliverimage

Kitajski zunanji minister Vang Ji se je danes v Pjongjangu srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in se zavzel za okrepljeno usklajevanje med Pekingom in Pjongjangom glede mednarodnih vprašanj, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kitajska in Severna Koreja bi morali ob odločnem varovanju svoje suverenosti, varnosti in razvojnih interesov še naprej krepiti komunikacijo ter usklajevanje glede pomembnih mednarodnih in regionalnih vprašanj," je, kot kitajsko tiskovno agencijo Xinhua povzema francoska tiskovna agencija AFP, dejal Vang Ji.

Kitajski predsednik Ši Džinping je septembra gostil Kim Džong Una in ruskega predsednika Vladimirja Putina v Pekingu, kjer je potekala velika vojaška parada v spomin na 80. obletnico konca druge svetovne vojne.

Kljub dvostranskim napetostim, ki jih povzroča severnokorejski jedrski in balistični raketni program, Peking ostaja ključni strateški in gospodarski podpornik mednarodno izolirane Severne Koreje, poroča AFP. Obe strani sta pred kratkim obnovili železniške in letalske povezave, ki so bile prekinjene na začetku pandemije covida-19.

