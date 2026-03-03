S Slovenskimi železnicami je v letu 2025 potovalo 20,9 milijona potnikov, kar je največ v zgodovini samostojne Slovenije in 25 odstotkov več kot v letu 2024, so danes sporočili iz družbe. Rast je, kot pravijo, rezultat posodobitve voznega parka, širitve mednarodnih povezav, digitalnih rešitev in tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Rekordno število prepeljanih potnikov po navedbah Slovenskih železnic potrjuje, da te utrjujejo vlogo hrbtenice trajnostne mobilnosti v Sloveniji. "Naš cilj ostaja jasen – zanesljiv, dostopen in trajnostno naravnan javni potniški promet," je ob objavi rezultatov dejal direktor družbe SŽ - Potniški promet Miha Butara.

V družbi so rezultat dosegli kljub številnim omejitvam in zaporam na progah ter prilagoditvam voznih redov zaradi obsežnih infrastrukturnih del. "Kljub nekaterim spremembam organizacije prometa je družbi SŽ - Potniški promet uspelo ohraniti večino vlakov v rednem prometu ter zagotoviti stabilno ponudbo prevozov v notranjem in mednarodnem prometu," so pojasnili v družbi, ki za v prihodnje napoveduje dodatno izboljšanje uporabniške izkušnje.

Slovenske železnice Foto: Slovenske železnice

Z novimi vlaki na vožnjo v prihodnjih dneh

Slovenske železnice so te dni sicer končale prevzem vseh novih dizelmotornih garnitur za regionalni promet. V Slovenijo je namreč prispela še zadnja Stadlerjeva garnitura serije Flirt, ki bo v prihodnjih dneh že zapeljala po tirih.

Stadler Flirt Foto: Ana Kovač

"Celotna serija 20 garnitur, 19 smo jih prevzeli že lani, predstavlja izjemno pridobitev, ki bistveno prispeva k posodobitvi voznega parka in s tem k izboljšanju kakovosti potovanj za naše potnike," so prepričani.

Stadler Flirt Foto: Ana Kovač

Nove proge v mednarodnem prometu

Sredi lanskega leta so nove vlake vpeljali tudi v mednarodni promet. Vzpostavili so direktno povezavo Zagreb–Ljubljana–Pulj, ki omogoča povezovanje prestolnic in obalnih mest brez prestopanja. Prav tako so uvedli dodatne povezave med Ljubljano in Zagrebom ter taktni promet med Mariborom in Gradcem, novi vlaki vozijo tudi do Zagreba in Beljaka.

"Vse te spremembe ne izboljšujejo le mobilnosti potnikov, ampak tudi krepijo regionalno in mednarodno povezljivost ter spodbujajo trajnostno mobilnost med Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo," poudarjajo.

Slovenske železnice so skupaj z evropskimi železniškimi prevozniki in mesti podpisale deklaracijo o razvoju omrežja hitrih železnic po Evropi, ki podpira ambiciozen načrt Evropske komisije za vzpostavitev povezanega omrežja hitrih železnic. "Verjamemo, da gre za izjemno pomemben korak k vključevanju Slovenije v evropske hitre železniške povezave prihodnosti," so še navedli v družbi.

Deklaracija poziva k dolgoročnemu financiranju, poenostavitvi nakupa vozovnic, interoperabilnosti ter krepitvi železnice kot trajnostne alternative letalskemu prometu na krajših razdaljah. Načrt predvideva občutno krajše potovalne čase, kot primer navajajo, da bi potovanje med Ljubljano in Dunajem do leta 2040 trajalo le štiri ure in pol. Evropa načrtuje vzpostavitev 49.400 kilometrov hitrih prog.

Foto: Bojan Puhek