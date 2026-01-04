Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Teniški globus, 4. januar

Domačinka gladko v drugi krog Brisbana

Ajla Tomljanović | Ajla Tomljanovic | Foto Reuters

Ajla Tomljanovic

Foto: Reuters

V Brisbanu se ja začel WTA turnir 500 z nagradnim skladom 1.206.446 dolarjev.

Brisbane, WTA 500 (1.206.446 dolarjev):

- 1. krog:
Ajla Tomljanovic (Avs) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:1, 6:3;
Mccartney Kessler (ZDA) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 6:3;
Anastazija Potapova (Avt) - Darja Kasatkina (Avs) 7:5, 4:6, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Anastazija Pavljučenkova (Rus) 6:3, 6:1;
Sofia Kenin (ZDA) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 6:4, 4:6, 6:3.

