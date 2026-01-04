Nedelja, 4. 1. 2026, 8.46
34 minut
Teniški globus, 4. januar
Domačinka gladko v drugi krog Brisbana
V Brisbanu se ja začel WTA turnir 500 z nagradnim skladom 1.206.446 dolarjev.
Brisbane, WTA 500 (1.206.446 dolarjev):
- 1. krog:
Ajla Tomljanovic (Avs) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:1, 6:3;
Mccartney Kessler (ZDA) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 6:3;
Anastazija Potapova (Avt) - Darja Kasatkina (Avs) 7:5, 4:6, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Anastazija Pavljučenkova (Rus) 6:3, 6:1;
Sofia Kenin (ZDA) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 6:4, 4:6, 6:3.