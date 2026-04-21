Pomagala ni niti podpora prve igralke sveta #video

Domače občinstvo v Madridu je doživelo hladen tuš že na samem začetku turnirja. Paula Badosa domača igralka in nekdanja številka dve svetovnega tenisa, je izpadla že v prvem krogu.

Za presenečenje je poskrbela Avstrijka Julia Grabher, ki je po tesnem boju zmagala s 7:6, 4:6, 6:0. Badosa je sicer dobila drugi niz in napovedala preobrat, a v odločilnem delu igre povsem popustila, medtem ko je tekmica igrala skoraj brez napak.

Dvoboj si je ogledala tudi Arina Sabalenka, prva igralka sveta, ki je dobra prijateljica Badose. A tokrat tudi njena podpora ni bila dovolj.

💝' see who Paula Badosa got in her corner — her bestie, the World No.1 Aryna Sabalenka!#MMOpenpic.twitter.com/ugmwMQeAdd

Španka Jessica Bouzas Maneiro je gladko odpravila favorizirano Brazilko Beatriz Haddad Maio, medtem ko je izpadla tudi izkušena Venus Williams, ki jo je premagala mlada domačinka Kaitlin Quevedo. Prepričljivi sta bili Poljakinja Magda Linette in Američanka Peyton Stearns, ki sta brez večjih težav napredovali v naslednji krog.

* Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

- 1. krog:

Petra Marčinko (Hrv) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:0, 7:5;

Laura Samsonova (Češ) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 6:2;

Laura Siegemund (Nem) - Irina Camelia Begu (Rom) 6:4, 6:0;

Jessica Bouzas Maneiro (Špa) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 6:1, 6:1;

Julia Grabher (Avt) - Paula Badosa (Špa) 7:6 (3), 4:6, 6:0;

Anna Bondar (Hun) - Viktorija Golubic (Švi) 6:2, 6:3;

Magda Linette (Pol) - Robin Montgomery (ZDA) 6:4, 6:3;

Kaitlin Quevedo (Špa) - Venus Williams (ZDA) 6:2, 6:4;

Camila Osorio Serrano Maria (Kol) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:0, 6:3;

Peyton Stearns (ZDA) - Lois Boisson (Fra) 6:1, 6:3.

Preberite še: