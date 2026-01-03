Američani do zmage nad Argentino šele v igri mešanih parov

Drugi dan teniškega pokala United v Avstraliji so med drugimi nastopili branilci naslova Američani, ki so do zmage proti Argentini prišli šele v igri mešanih parov. Z 2:1 so slavili tudi domačini proti Norvežanom ter Kitajska proti Belgiji, medtem ko je Švica Francijo premagala s 3:0.

Argentinec Sebastian Baez je v uvodnem dvoboju premagal Taylorja Fritza s 6:4 v tretjem nizu, Coco Gauff je izenačila rezultat proti Solani Sierra s 6:1 in 6:1, gladko pa sta Gauff in Christian Harrison dobila tudi igro dvojic.

Avstraliji sta zmago zagotovila Storm Hunter in John-Patrick Smith, ki sta bila boljša od Viktorja Durasovica in Ulrikke Eikeri s 4:6, 6:1 in 10:4, tudi na dvoboju med Kitajsko in Belgijo pa je odločitev padla v parih. Lin Zhu in Zhang Zhizhen sta ugnala Elise Mertens in Zizouja Bergsa z 10:6 v odločilnem tretjem nizu.

Najbolj napet dvoboj sta odigrala Stan Wawrinka in Arthur Rinderknech. 40-letni Švicar je po 3 urah in 18 minutah nadoknadil niz zaostanka in zmagal s 5:7, 7:6 in 7:6. Obe podaljšani igri je dobil s 7:5. S tem je Švici zagotovil zmago, saj je v uvodnem dvoboju Belinda Bencic premagala Leolio Jeanjean (6:2, 6:4).

Stan Wawrinka pri 40 letih še vedno navdušuje z vrhunskimi predstavami. Foto: Guliverimage

Na turnirju United nastopa 18 ekip, razdeljenih v šest skupin, ki tekmujejo v Perthu in Sydneyju. Vsak dvoboj je sestavljen z moško in žensko partijo ter igro mešanih parov.

V četrtfinale bodo napredovale zmagovalke skupin ter po ena najboljša reprezentanca z vsakega prizorišča. Polfinalna dvoboja in finale bodo v Sydneyju.

Na pokalu United nastopajo štirje fantje iz prve deseterice na svetu - Nemec Alexander Zverev, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američan Taylor Fritz in Avstralec Alex de Minaur - ter tri dekleta iz top 10 lestvice WTA - Poljakinja Iga Swiatek, Američanka Coco Gauff in Italijanka Jasmine Paolini.

Nagradni sklad pokala United, ki je za večino igralcev in igralk prvi pripravljalni turnir za odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu od 12. januarja do 1. februarja, ima nagradni sklad dobrih 10 milijonov evrov.