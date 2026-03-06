Lepa tolažba za Lucijo Hribar po smoli na bradlji

Slovenska gimnastična vrsta je drugi dan kvalifikacij svetovnega pokala v Bakuju popravila vtis in potrdila kar štiri finalne nastope. V nedeljskih bojih za odličja bodo tako nastopili Lucija Hribar na gredi, Vita Prijanovič na parterju ter Beno Kunst in Anže Hribar na preskoku. Hribar pa bi se lahko za kolajne boril tudi v soboto na parterju.

Olimpijka Lucija Hribar, ki se ji je četrtkov kvalifikacijski nastop na paradnem orodju, dvovišinski bradlji, z 12. mestom ponesrečil, je danes izkoristila priložnost po nepričakovanem zapletu s prijavo in se odločila za nastop v kvalifikacijah gredi.

Sestavo je opravila zanesljivo in se s šesto oceno (12,633 točke) gladko prebila v finale. To je zelo lepa tolažba po smoli na bradlji, je iz Bakuja sporočila Hribar.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, da sem se uvrstila v finale. Saj nastopa na gredi sploh nisem imela v načrtu. Ampak prišlo je do zapleta s prijavo, trener Andrej (Mavrič, op. STA) ni mogel spremeniti prijave, tako da je na koncu meni rekel, naj grem v kvalifikacije," je za STA uvodoma zaplet pojasnila junakinja lanske sezone.

"Na koncu se je zelo dobro izšlo, jaz sem se poskušala čim bolj zbrati in sestavo na gredi odtekmovati tako, kot znam. To mi je lepo uspelo, tako da sem se uvrstila celo v finale, in tega sem res vesela. Ob tem ne morem pozabiti dejstva, da mi včeraj ni uspela sestava na bradlji. Upam, da bo že naslednji teden v Antalyi boljše, a zdaj so moje pozitivne misli najprej usmerjene v finale na gredi," je še povedala Hribar.

Zelo lepo je na tem orodju telovadila tudi Zala Trtnik, finalni nastop pa ji je odnesel padec med sestavo, tako da je z 12,233 končala kot 12.

Kunst in Hribar med najboljših šest

Lepo presenečenje je pripravila tudi mlada Vita Prijanovič, ki je na parterju finale ujela z osmo oceno kvalifikacij (11,966).

V moški vrsti sta se danes na preskoku s peto oziroma šesto oceno kvalifikacij izkazala Beno Kunst (13,833 točke) in Anže Hribar (13,916). Po besedah trenerja Sebastijana Piletiča sta oba pokazala zelo dobra nastopa (za vse štiri skoke sta prejela izvedbeno oceno vsaj 9) in se zasluženo uvrstila v nedeljski finale.

Beno Kunst bo nastopil v nedeljskem finalu. Foto: Grega Valančič

Hribar, četrti na parterju z uvodnega svetovnega pokala v Cottbusu, pa bo morda nastopil že v sobotnih finalih. Mladi telovadec je namreč v četrtkovih kvalifikacijah na tem orodju pokazal solidno predstavo, nezanesljivi doskoki pa so mu odnesli nekaj pomembnih desetink točke.

Kvalifikacijski nastop je tako končal kot prva rezerva za finale osmerice na devetem mestu, zaradi odpovedi enega od finalistov zaradi poškodbe pa bo bržkone dobil priložnost za nov nastop, so sporočili iz slovenskega tabora. Uradno bo to znano šele v soboto na prvi dan finalov.