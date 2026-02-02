V avstrijskem Umhausnu je minuli konec tedna potekalo mladinsko svetovno prvenstvo v sankanju. Na naravnih progah sta se izkazala tudi slovenska brata Vid Kralj in Žiga Kralj, ki sta pokorila vso konkurenco ter osvojila zlato in srebro kolajno.

Brata Kralj iz Podljubelja nadaljujeta dobre predstave na naravnih progah. Trenutno vodilna v skupnem seštevku mladinskega svetovnega pokala sta konkurenco pokorila tudi na MSP v Umhausnu.

Dvajsetletni Vid Kralj je po štirih vožnjah slavil s skupnim časom 3:39,67 minute, tri leta mlajši Žiga Kralj je za njim zaostal 17 stotink sekunde. O prevladi obeh slovenskih tekmovalcev govori tudi podatek, da je tretjeuvrščeni domačin Simon Saurer zaostal 1,57 sekunde.

"To je bila dolga tekma. S prvo vožnjo nisem bil povsem zadovoljen, nato je šlo iz vožnje v vožnjo vse bolje. Skupaj z bratom stati na zmagovalnem odru je res nekaj posebnega," je po nastopu na 955 m dolgi progi Grantau za spletno stran Mednarodne sankaške zveze dejal mladinski svetovni prvak.

Slovenska reprezentanca je s tem nastopom v Umhausnu dosegla največji uspeh v mladinski konkurenci.

Sankanje na naravnih progah ni olimpijska disciplina, v njej pa tekmovalci uporabljajo posebne sani, izdelane po mednarodnih predpisih. Proge pa so posebej utrjene, s trdo zaledenelo površino na naravnih terenih. Tekmovalci na njih dosegajo hitrosti tudi do 90 km/h.

V Sloveniji so po podatkih Sankaške zveze Slovenije za tekme primerne tri naravne sankaške proge, in sicer Drauh na Soriški planini, Savske jame nad Jesenicami in Zakraj v Dolenji vasi.