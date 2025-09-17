Slovenska atletinja Tina Šutej bo danes ob 13.10 v Tokiu začela finalni nastop v skoku s palico. Po dveh četrtih mestih na svetovnih prvenstvih bo skušala poseči še višje. Ob 14.30 bo na 400 m ovire v polfinalu tekel še Matic Ian Guček, bronast z evropskega prvenstva za mlajše člane; njegova želja je finale.

Četrti dan prvenstva bo kot četrta po vrsti finale začela Tina Šutej. Pred njo bodo nastopile tri favoritinje. Tekmovanje bo odprla Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah. Druga po vrsti bo Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

Tretja bo nato na zaletišču zmagovalka diamantne lige Katie Moon. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo sedaj skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato medaljo na SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

Šutej: Vse finalistke se lahko potegujejo za medalje

V finalu bo nastopilo kar 14 tekmovalk. Na vprašanje, katera bi se lahko poleg nje še potegovala za medalje, pa je Šutej po kvalifikacijah, v katerih si je delila prvo mesto, odvrnila. "Vse, prav vse, ki bodo nastopile v finalu, se lahko potegujejo za medalje."

Slovenski rekorder Matic Ian Guček je dodal, da je dobro pripravljen. "Sem pripravljen za tek pod 48 sekundami. Idealno bi bilo to narediti v polfinalu, saj je to na velikih tekmah pomenilo preboj v finale," je napovedal nekdanji mladinski svetovni podprvak. Svoj slovenski rekord je nazadnje popravil 8. avgusta na mitingu srebrne serije na Slovaškem, ko je s časom 48,25 sekunde tudi zmagal.

