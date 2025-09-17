Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

17. 9. 2025
Tokio, svetovno prvenstvo v atletiki

Tina Šutej v boj za kolajno, Matic Ian Guček za finale SP

Tina Šutej, EP Maribor | Tino Šutej danes na SP v Tokiu čaka dan D: finale v skoku s palico. | Foto Jure Banfi

Tino Šutej danes na SP v Tokiu čaka dan D: finale v skoku s palico.

Foto: Jure Banfi

Slovenska atletinja Tina Šutej bo danes ob 13.10 v Tokiu začela finalni nastop v skoku s palico. Po dveh četrtih mestih na svetovnih prvenstvih bo skušala poseči še višje. Ob 14.30 bo na 400 m ovire v polfinalu tekel še Matic Ian Guček, bronast z evropskega prvenstva za mlajše člane; njegova želja je finale.

Faith Kipyegon
Sportal Kenijki še četrti naslov, Kanadčan z novim rekordom prvenstev

Četrti dan prvenstva bo kot četrta po vrsti finale začela Tina Šutej. Pred njo bodo nastopile tri favoritinje. Tekmovanje bo odprla Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah. Druga po vrsti bo Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

Tretja bo nato na zaletišču zmagovalka diamantne lige Katie Moon. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo sedaj skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato medaljo na SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

Šutej: Vse finalistke se lahko potegujejo za medalje

V finalu bo nastopilo kar 14 tekmovalk. Na vprašanje, katera bi se lahko poleg nje še potegovala za medalje, pa je Šutej po kvalifikacijah, v katerih si je delila prvo mesto, odvrnila. "Vse, prav vse, ki bodo nastopile v finalu, se lahko potegujejo za medalje."

Slovenski rekorder Matic Ian Guček je dodal, da je dobro pripravljen. "Sem pripravljen za tek pod 48 sekundami. Idealno bi bilo to narediti v polfinalu, saj je to na velikih tekmah pomenilo preboj v finale," je napovedal nekdanji mladinski svetovni podprvak. Svoj slovenski rekord je nazadnje popravil 8. avgusta na mitingu srebrne serije na Slovaškem, ko je s časom 48,25 sekunde tudi zmagal.

Preberite še:

T - Rok Ferlan, Tokio 2025
Sportal "Nisem našel pravega koraka in lepega tempa, ker me je zagrabila panika"
Armand Duplantis
Sportal Norišnica v Tokiu: Šved do zlata z novim svetovnim rekordom!
Julien Alfred
Sportal Olimpijska zmagovalka Alfred na SP ne bo nastopila na 200 m
Matic Ian Guček
Sportal Slovenec ponosen na črko Q in avtomatični preboj v polfinale

