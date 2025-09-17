Podjetje IKEA vabi k ponovnemu odkrivanju veselja ob kuhanju in skupnem uživanju ob mizi

Podjetje IKEA začenja globalno pobudo, s katero želi v kuhinje in za jedilne mize po vsem svetu prinesti več veselja in povezanosti ter ljudem pomagati, da bo kuhanje in skupno uživanje v obrokih prijetnejše, dostopnejše in bolj trajnostno za vsakogar.

Najnovejše poročilo IKEA Life at Home Report razkriva, da 40 % ljudi po svetu kuhanje uvršča med svoje najljubše dejavnosti – takoj za gledanjem televizije in branjem1. Hkrati pa kuhinja ostaja eden izmed prostorov, s katerim so ljudje najmanj zadovoljni2, zlasti v manjših stanovanjih. Najpogostejše težave so pomanjkanje prostora za shranjevanje ter težave z organizacijo in čistočo.

Raziskava prav tako kaže, da imata skupno kuhanje in obedovanje pomemben vpliv na naše dobro počutje in srečo doma. Starši, ki v pripravo hrane vključujejo otroke, poročajo o večjem zadovoljstvu (72 %) v primerjavi s tistimi, ki tega ne počnejo (61 %). Prav tako imajo ljudje, ki obroke doživljajo kot družabno dejavnost, 7 % večjo verjetnost, da bodo doma občutili zadovoljstvo3.

"Kuhanje in obedovanje sta dva izmed najpreprostejših, a hkrati najbolj pomenljivih načinov povezovanja – s hrano, tradicijo in med seboj. V današnjem hitrem tempu življenja, zlasti v vedno večjih mestnih okoljih, pa do skupnega kuhanja in obedovanja pride le redko. V podjetju IKEA želimo ljudem pomagati znova odkriti to veselje tako, da kuhinje naredimo bolj funkcionalne, dostopne in navdihujoče – ne glede na velikost njihovega doma ali denarnice," pravi Simone Quargnal, vodja trga pri podjetju IKEA Slovenija.

Z več kot 80-letnimi izkušnjami na področju življenja doma se podjetje IKEA posveča razumevanju navad ljudi pri kuhanju in obedovanju po vsem svetu ter reševanju resničnih izzivov v kuhinji. Od septembra dalje bo predstavljenih več kot 200 novih izdelkov in rešitev, zasnovanih tako, da kuhanje ne bo več naporno opravilo, temveč prijetna dejavnost za vse. Ponudba za kuhanje in obedovanje podpira vse faze v kuhinji – od shranjevanja in organizacije, priprave in kuhanja do postrežbe, skupnega obedovanja in pospravljanja.

Z dostopnostjo v mislih je nova ponudba podjetja IKEA zasnovana tudi tako, da spodbuja bolj zdrave in trajnostne prakse v kuhinji, vključno z izdelki za zmanjšanje porabe vode, preprečevanje zavržene hrane in lažje ločevanje odpadkov.

Za več informacij o ponudbi podjetja IKEA za kuhanje in obedovanje obiščite IKEA.si ali najbližjo trgovino IKEA.

