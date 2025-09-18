Oven

Morda vas čakajo nepričakovani odlivi, zato pazite na stvari, ki jih sedaj jemljete kot samoumevne. Čas bo zagotovo prinesel izboljšanje, v sledečih dneh pa pričakujte napetost. Naj slabo finančno stanje ne vpliva še na ostala področja v vašem življenju. Pri delu se boste danes srečali z novimi stvarmi. Pustite se učiti.

Bik

Stvari se bodo rešile same od sebe, zato zaupajte v to. Ne pretiravajte in pustite dramatičnost doma. Komunikacijske veščine vam bodo danes prišle prav. V financah boste končno lažje zadihali, saj ne boste čutili omejitve. Zdravje: pazite na bolečine v sklepih. Privoščite si več gibanja.

Dvojčka

Danes se kar ne boste mogli znebiti glavobola, ki vas bo vztrajno spremljal vse od jutra. Poskušajte se čim bolj sprostiti in pozabite na vse hude skrbi, ki vas težijo zadnje dni. Verjemite v dobro in vse se bo izšlo tako, kot je prav. K sreči imate okoli sebe veliko ljudi, ki jim lahko zaupate in vas podpirajo.

Rak

Danes se boste počutili bolje. Zdelo se vam bo, da ste se v preteklih dneh prenaglili pri ljubezenskih odločitvah, zato se boste danes oddolžili svojemu partnerju. Ljubezen med vama bo obrodila sadove. Bodite iskreni in videli boste, da vam bo povrnjeno. Samski boste dali pobudo za srečanje s simpatijo.

Lev

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Devica

Čustveno se boste danes počutili odlično. Čutili boste, da je danes dan, ki ga morate izkoristiti do potankosti. Vezani boste hrepeneli po partnerjevi bližini. Svojih občutkov ne boste skrivali, zato bo komunikacija med vama izvrstna. Tudi tisti, ki niste v ustaljenem odnosu, boste danes pripravljeni na nove podvige in nova poznanstva.

Tehtnica

Polni boste energije, zato boste čutili, kako se z lahkoto predajate vsem vprašanjem in ste zainteresirani za vsako stvar. Vaše misli bodo romale sem ter tja. Rahlo zasanjani boste morda le na poslovnem področju. Zadanih ciljev se raje lotite v sledečih dneh. Danes pričakujte pomemben klic prijatelja.

Škorpijon

Zbudili se boste rahlo zbegani. Zavedajte se, da ste v slabšem obdobju in da planeti niso naklonjeni področju dela. Ne oklevajte! V vsaki težavi lahko prepoznate nov izziv. Ko boste to premagali, boste močnejši. Razmislite o svoji prihodnosti. Zdravje: živčna vojna vas ne bo pripeljala daleč.

Strelec

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Kozorog

Čas je, da spregovori vaše srce. Morda se oklepate zveze, ki ni več to, kar je bila, ali pa se oklepate določenih čustev, ki niso pristna. Razmislite o tem, česa si zares želite. Lažje vam bo. Čutili boste, da se v partnerskem razmerju ne čutite izpopolnjeno. Premislite o svojih občutkih. Resnico boste spoznali že danes.

Vodnar

Na delovnem mestu se prepustite toku in videli boste, kam vas bo ta ponesel. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Zvečer se posvetite partnerju.

Ribi

Samski boste danes nagnjeni k novim možnostim za spoznavanje oseb. V zadnjem času se zdi, da je vaša želja po bližini in ljubezni močnejša, kot ste vajeni. Vzemite si čas, ko spoznavate nove osebe. Tisti, ki že imate ustaljen odnos, boste danes pretiravali. Iskali boste napake pri partnerju, ki vam v resnici zelo ustreza.