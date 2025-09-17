Nova senzacija "malčka", ki je šokiral Benjamina Šeška

Znani so prvi trije udeleženci osmine finala angleškega ligaškega pokala. Med 16 najboljših se je presenetljivo uvrstil tudi Grimsby Town. Četrtoligaš, ki je v 2. krogu senzacionalno izločil Šeškov Manchester United, je poskrbel za novo presenečenje in v gosteh odpravil Sheffield Wednesday (1:0). Danes bo na delu še zadnji Slovenec v tekmovanju. Žan Vipotnik (Swansea City) bo gostil Nottingham Forest. Konjičan je v izjemni formi, v dresu labodov je meril v polno na zadnjih štirih tekmah. Največji favoriti za lovoriko bodo na delu prihodnji teden.

V angleškem ligaškem pokalu se za lovoriko poteguje le še en klub s slovenskim legionarjem. To je Swansea City, član Championship, pri katerem se dokazuje Žan Vipotnik. Danes bo skušal presenetiti prvokategornika Nottingham Forest, pri katerem Miran Pavlin opravlja vlogo tehničnega direktorja.

Vipotnik je v odlični formi, za valižanski klub je zadel v polno na zadnjih štirih tekmah. V polno je meril tudi konec prejšnjega tedna proti Hull Cityju (2:2) in jo tako zagodel nekdanjemu trenerju pri Mariboru Sergeju Jakiroviću.

Na Hillsboroughu prevladovali gostujoči navijači

Če bi se tekme 2. kroga angleškega ligaškega pokala končale brez presenečenj, bi se v torek za napredovanje pomerila Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Man Utd), tako pa sta se na znamenitem Hillsboroughu za preboj med najboljših 16 udarila njuna krvnika, Sheffield Wednesday in Grimsby Town.

Navijači Grimsby Towna so v Sheffieldu prišli na svoj račun. Foto: Guliverimage

Četrtoligaš, ki je senzacionalno izločil Šeškove rdeče vrage, je poskrbel za novo presenečenje. Na gostovanju v Sheffieldu se je počutil kot doma. Na tekmo je odpotovalo kar šest tisoč privržencev, navijači drugoligaša Wednesdaya so zaradi nezadovoljstva z lastnikom kluba Dejphonom Chansirijem nadaljevali bojkot, tako da je dvoboj na objektu, ki sprejme blizu 40 tisoč gledalcev, skupno spremljalo le dobrih devet tisoč ljubiteljev nogometa.

Večina jih je prišla iz 120 kilometrov oddaljenega Grimsbyja in se pozno v noč veselila novega uspeha nižjeligašev. Grimsby se je v osmino finala tekmovanja uvrstil prvič po 24 letih.

Grimsby Town nadaljuje pravljico v angleškem ligaškem pokalu. V tej sezoni so premagali tekmeca iz četrte, prve in druge angleške lige. Foto: Guliverimage

Brentford je v edinem premierligaškem spopadu v torek po izvajanju enajstmetrovk izločil Aston Villo, Crystal Palace pa je v vročem londonskem spopadu po enakem scenariju ugnal Millwall.

Preostalih 12 tekem šestnajstine finala angleškega ligaškega pokala bo odigranih prihodnji teden, ko bo na delu tudi šest angleških velikanov, ki nastopajo v ligi prvakov.

Angleški ligaški pokal, 3. krog:

Torek, 16. september:

Sreda, 17. september:

Torek, 23. september:

Sreda, 24. september: