Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, 6. dan

Slovenci na tekmi za biti ali ne biti: kdo bo šel naprej in kdo domov? #video

slovenska odbojkarska reprezentanca : Italija, polfinale lige narodov | Slovenske odbojkarje ob 15. uri čaka tekma proti Nemcem. Zmagovalec napreduje v osmino finala, poraženec konča prvnestvo. | Foto VolleyballWorld

Slovenske odbojkarje ob 15. uri čaka tekma proti Nemcem. Zmagovalec napreduje v osmino finala, poraženec konča prvnestvo.

Foto: VolleyballWorld

Pred slovenskimi odbojkarji je najpomembnejša tekma na svetovnem prvenstvu na Filipinih do zdaj. Ob 15. uri se bodo pomerili z Nemčijo. Zmagovalec se bo uvrstil v osmino finala, za poraženca pa bo prvenstva konec. "Pokazati se bomo morali v drugačni luči, najpomembnejše pa bo, da bomo na naši strani igrišča zbrani, da bomo odigrali osredotočeno od prve točke in da ne bomo dopustili Nemčiji, da povede, kot je Bolgarija," pred začetkom tekme opozarja korektor Tonček Štern.

belgijska odbojkarska reprezentanca
Sportal Šok za Italijane, ki so doživeli slovenski deja vu, Francozi so se spravili v neugoden položaj
liga narodov, slovenska odbojkarska reprezentanca : Brazilija, Tonček Štern
Sportal Slovenci pred tekmo D opozarjajo, da si ne smejo privoščiti enake napake kot proti Bolgarom #video

Tonček Štern pred tekmo z Nemčijo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Filipinih za uvod odpravila Čile, nato pa se po anemičnem začetku proti Bolgarom vrnila v igro, a po petih setih izgubila.

Pred zadnjo tekmo skupinskega dela ima tako kot njen popoldanski tekmec Nemčija na računu eno zmago, Bolgari pa so z dvema že uvrščeni v osmino finala. V tej je iz skupine E prostor le še za eno reprezentanco, kar pomeni, da Slovenci za nadaljevanje tekmovanja nujno potrebujejo zmago.

"Nemci imajo zelo fizično ekipo, a mislim, da vseeno ne toliko kot Bolgari. Vemo, da nam nevarnost preti iz vseh strani. Na mestu korektorja igra Grozer, ki kljub svojim letom še vedno sodi med najboljše igralce na tem položaju. Vemo tudi, da Nemci igrajo zelo fizično odbojko, in mislim, da je tekma proti Bolgariji za nas lahko dobra šola. Pokazati se bomo morali v drugačni luči, najpomembnejše pa bo, da bomo na naši strani igrišča zbrani, da bomo odigrali osredotočeno od prve točke in da ne bomo dopustili Nemčiji, da povede, kot je Bolgarija, ko nam je ušla za tri ali štiri točke. Potem bo zares težko igrati. Zavedamo se, da je jutrišnja tekma odločilna, tako da bomo morali iti na vse ali nič. Pozabili smo na včerajšnjo tekmo, se osredotočili, spočili, manjka le še videoanaliza. Kot sem že dejal, bo najpomembnejša naša stran in to, da bomo servirali boljše, pomaknili sprejem na nemški strani od mreže, da nam bo potem dosti lažje v bloku in obrambi," je pred tekmo z Nemci v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal korektor Tonček Štern.

Bolgari za konec skupinskega dela igrajo s Čilom in potrjujejo prvo mesto v "slovenski" skupini. | Foto: Volleyball World Bolgari za konec skupinskega dela igrajo s Čilom in potrjujejo prvo mesto v "slovenski" skupini. Foto: Volleyball World

Bolgari po novo zmago in prvo mesto v skupini

Že pred slovensko-nemškim obračunom se bodo pomerili Bolgari in Čilenci, ki nimajo več možnosti za napredovanje. Če bodo prvi upravičili vlogo favorita, bo že jasno, da so zasedli prvo mesto v skupini E.

Ta se bo križala s skupino D, v kateri se bodo vodilni Američani pomerili s Kubanci, Portugalci pa bodo zmago iskali proti Kolumbijcem.

Dve tekmi za prvo mesto, Japonci se poslavljajo

V skupini B se bodo za prvo mesto pomerili Poljaki in Nizozemci, v skupini G pa bo o prvem mestu odločala tekma med Turčijo in Kanado. Še zadnjič na prvenstvu bodo na delu Japonci, ki se od tekmovanja poslavljajo že po skupinskem delu. Za konec jih čaka Libija.

Svetovno prvenstvo, 6. dan:

Sreda, 17. september:

Lestvice:

Slovenske tekme, skupinski del:

Sobota, 13. september
Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16)

Ponedeljek, 15. september
Slovenija : Bolgarija 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13)

Sreda, 17. september
15.00 Slovenija – Nemčija

Nemčija Fabio Soli slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka SP v odbojki 2025
