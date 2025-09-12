Dolgoživost (ang. longevity) ne pomeni le, da je življenje dolgo, temveč da je tudi kakovostno, samostojno in izpolnjujoče. Kako ohraniti mladostnost čim dlje? So res nujni invazivni posegi in dragi "anti-aging shoti"?

Čeprav ste v polnem delovnem zagonu, ne pozabite nase in na svoje zdravje

Pogoji za polno, vitalno življenje so to, da se znaš dobro odpočiti in si prisluhniti, da znaš ujeti svoj naravni ritem, opustiti nezdrave navade, in to že pri štiridesetih. Seveda tega ni prav lahko upoštevati, če si ujet v vsakdanjo rutino in obveznosti in če nimaš znanja o tem, kaj zares potrebuje organizem.

Kot odgovor na vse te potrebe sodobnega človeka je v Termah Šmarješke Toplice nastalo središče dobrega počutja Vitarium Spa & Clinique. Tu vam bo skupina strokovnjakov z različnih področij pomagala do spoznanj, kako še pravočasno poskrbeti za svoje zdravje in počutje, pridobljeno znanje in nove navade pa delujejo kot ščit, ki te stalno varuje.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Na oddihu v Termah Šmarješke Toplice se lahko v vseh pogledih razbremenimo, razstrupimo organizem, povečamo svojo odpornost ter poskrbimo za vitkejšo postavo in večjo telesno zmogljivost.

Idealen kraj za odklop, razbremenitev in opustitev nezdravih navad

Programi SlimFit, VitaDetox in ImmunoRebalance v Termah Šmarješke Toplice so namenjeni razbremenitvi in spreminjanju življenjskega sloga. Uživaško in brez prisile. Vključujejo veliko tretmajev – masaž, nege, kopeli – ter raznovrstne aktivnosti v vodi, savnah in naravi, vse pa poteka veselo in spodbudno, brez stresa. Zato je teden dni s programom v Šmarjeških Toplicah tudi svojevrsten oddih in sprostitev.

Veliko gostov pove, da se počutijo po oddihu s programom VitaDetox v vseh pogledih razbremenjeni, izboljšata se njihovo počutje in prebava, zniža se raven maščob v krvi, uravna se krvni tlak, opažajo pa tudi boljše spanje, manj težav z alergijami, lepšo polt in vitkejši pas. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Vas zanima, kakšna sta vaša biološka starost in kondicija ter kako zdravo je vaše srce?

V okviru vseh treh programov - SlimFit, VitaDetox in ImmunoRebalance - boste najprej opravili zdravniški pregled, ki med drugim vključuje pregled pri kardiologu, tudi z obremenitvenim testiranjem. Tako boste lahko preverili zdravje svojega srca in krvnega obtoka ter telesno zmogljivost. Določili vam bodo tudi deleže maščobnega tkiva, mišic in vode v telesu ter druge pokazatelje, ki pokažejo razliko med vašo kronološko in biološko starostjo.

Na podlagi rezultatov se vam nato določi dinamika tretmajev in športnih aktivnosti, upošteva pa jih tudi prehranska svetovalka pri načrtovanju vašega osebnega jedilnika.

Program zdravega hujšanja SlimFit omogoča zmanjševanje maščobnih oblog in vitkejšo postavo, to pa ni edini učinek tega programa. Gostje po programu omenjajo tudi: - več energije in boljšo kondicijo, kar lahko potrdijo tudi zaključne meritve, - manj težav s prebavo, - manj prehladov in drugih okužb, - boljšo gibljivost in ravnotežje, - več umirjenosti in dobrovoljnosti, boljše spanje, - manj glavobolov in bistrejše misli.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Uživanje ob naravnem in v naravi

V termah so usmerjeni v naravno in ekološko. Pri tretmajih uporabljajo naravne metode in učinkovine ter spodbujajo povezanost z naravo – z aktivnostmi v naravi, ki obdaja Terme Šmarješke Toplice, in s hrano, ki je pripravljena iz ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, vključujejo pa tudi divjo hrano iz bližnjega gozda in z nepokošenih travnikov.

Sproščujoč oddih v Termah Šmarješke Toplice omogočajo tudi:

zdravilna termalna voda, ujeta v notranje in zunanje bazene, pri čemer so nekaj prav posebnega leseni termalni bazen v termah in bližnje naravne toplice Klevevž,

v termah in bližnje Klevevž, prehrana, temelječa na ekološko pridelanih živilih , pazljivo izbranih na lokalnih kmetijah in v sezoni pridelanih tudi na lastnem vrtu,

, pazljivo izbranih na lokalnih kmetijah in v sezoni pridelanih tudi na lastnem vrtu, lega med gozdovi in potoki, odmaknjeno od velikih naselij, zato poteka tu veliko aktivnosti v naravi.

V Termah Šmarješke Toplice boste dobili dragoceno znanje in motivacijo, kako ohraniti zdravje, da boste še dolgo vitalni in mladostni. Foto: Terme Šmarješke Toplice

S čim programi v Termah Šmarješke Toplice vplivajo na dolgoživost?

Na take vrste oddihu boste ozavestili, da sta zdravje in dobro počutje med prioritetami na vaši življenjski poti. Naučili se boste, kako doseči in skrbeti za primerno telesno težo ter vitko postavo, kako zmanjšati dejavnike tveganja za kronične bolezni, kako uravnavati svoj odziv na stres, kako redno obnavljati zaloge energije ter povečevati mentalno in telesno zmogljivost. To vse bo pripomoglo tudi k izboljšanju vašega počutja ter omogočilo polnejše in bolj zdravo življenje.

Tak življenjski slog pa je najboljša popotnica, da boste lahko po končani delovno aktivni dobi dolgo uživali v radostih življenja vitalni in mladostni.