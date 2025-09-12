XYZVerse (XYZ) obeta kar 40.000-odstotno rast

Veliki imetniki shiba inuja in dogecoina hitro prenašajo svoja sredstva v XYZVerse (XYZ). Ta trend sledi govoricam o večji rasti pri XYZ, ki bi lahko bila kar 40.000-odstotna. Kaj dela XYZ tako dobro, da veliki vlagatelji prenašajo svoja sredstva? V nadaljevanju razkrijemo glavne razloge za prenose sredstev.

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,005 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Velik lajež shiba inuja: kako memecoin meri na resnično uporabo v naslednjem bikovskem zagonu

Shiba inu oziroma SHIB je zabaven kovanec, ki ga je avgusta 2020 ustvaril skriti ustvarjalec Ryoshi. Tako kot dogecoin se je začel kot šala, a deluje na prometnem omrežju Ethereum in se lahko povezuje s številnimi aplikacijami. Ustvarjalec je natisnil en kvadrilijon kovancev. Polovico jih je poslal Vitaliku Buterinu, ki je del namenil indijskemu skladu za pomoč pri covidu, preostanek pa zažgal. S to potezo je SHIB dobil veliko pozornosti. Ekipa zdaj gradi ShibaSwap za trgovanje in načrtuje umetniški trg za digitalne umetniške žetone ter klub z glasovanjem za imetnike.

Memi še vedno vlivajo življenje v trg, SHIB pa jezdi na tem valu. A hkrati ima orodja, ki jih dogecoinu manjka. Njegova povezava z Ethereumom omogoča razvijalcem hitro dodajanje novih funkcij, medtem ko žigi ("burns") pomagajo zmanjševati ponudbo. Če bo naslednji bikovski cikel naklonjen poceni kovancem z jasnimi zgodbami, bi SHIB lahko znova zasijal. Veliki kovanci, kot je bitcoin, lahko določajo tempo, a manjši kovanci pogosto bolj sunkovito rastejo, ko priteče denar. Kljub temu je SHIB že precej zrasel s svojih najnižjih točk, zato bodo za nove dobičke potrebni dodatni zažigi, lansiranje aplikacij in mirnejše širše okolje. Privrženci medtem tiho opazujejo in čakajo na naslednji lajež.

Dogecoin: meme, ki je postal kriptovaluta v vrednosti 50 milijard dolarjev

Dogecoin se je leta 2013 začel kot šala. Njegova ustvarjalca Billy Marcus in Jackson Palmer sta želela ustvariti zabavno alternativo bitcoinu. Kot logotip sta uporabila priljubljeni meme psa pasme shiba inu. Za razliko od bitcoina, ki ima omejeno ponudbo, je dogecoin obilna kriptovaluta. Nima največje ponudbe, saj se vsako minuto izkoplje deset tisoč novih kovancev. To je dogecoin naredilo poceni in dostopnega.

Leta 2021 je dogecoin presenetil vse. Njegova vrednost je močno poskočila in postal je ena izmed desetih največjih kriptovalut. V nekem trenutku je tržna vrednost presegla 50 milijard dolarjev. Pomembno vlogo so igrala družbena omrežja, še posebej tviti Elona Muska. Moč skupnosti je dogecoin ponesla v višave. Danes se mnogi sprašujejo, ali je dogecoin še vedno dobra naložba. Nekateri vidijo potencial v njegovi močni skupnosti in široki prepoznavnosti, medtem ko druge skrbi njegova neomejena ponudba in pomanjkanje edinstvene tehnologije. Na trenutnem trgu dogecoin ostaja nepredvidljiva možnost. Dokazuje pa, kako lahko preprost meme pretrese finančni svet.

SHIB in DOGE ostajata močna, vendar XYZVerse (XYZ) združuje navijače, nagrajuje skupnost, načrtuje GameFi partnerstva in cilja na 20.000-odstotno rast, s čimer privablja zgodnje vlagatelje v tem bikovskem ciklu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

