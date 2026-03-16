Vlada podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo

Vlada je na današnji dopisni seji znova sprejela odlok o razglasitvi nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo in to stopnjo podaljšala še za teden dni, do 23. marca. Za to se je odločila zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in z njimi povezanih tveganj za oskrbo z energijo v širšem evropskem prostoru.

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, neposredne motnje v oskrbi Slovenije trenutno sicer niso verjetne, a dogajanje, povezano z vojno v Iranu, že vpliva na cene plina v Evropi in na razmere pri zagotavljanju zadostnih zalog za prihodnje obdobje.

Z razglasitvijo nižje stopnje tveganja se energetske družbe in odjemalce opozarja na možnost zaostritve razmer ter na potrebo po pravočasni pripravi na morebitne motnje pri oskrbi z energijo.

Država pa za zdaj ne bo sproščala rezerv naftnih derivatov. Kot so danes za STA pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je zalog naftnih derivatov za zdaj dovolj, potreb po sproščanju tako ni. Ministrstvo bo sicer še naprej spremljalo razmere na trgu in po potrebi ustrezno ukrepalo.