Ponedeljek,
19. 1. 2026,
15.36

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 15.36

1 ura, 11 minut

Ti znaki horoskopa se ves čas izogibajo obveznostim

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsak človek je kdaj len, nekateri posamezniki pa se izogibajo vsaki obveznosti in namesto akcije raje izberejo pavzo ter čakajo, da se bodo stvari rešile same od sebe. Astrologi trdijo, da to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Bik

Biki slovijo po ljubezni do udobja in rutine, zaradi česar so nadpovprečno leni ljudje. Ko ocenijo, da od nekega opravka ne bodo imeli neposredne koristi ali zadovoljstva, ga raje uvrstijo na čakalni seznam. Ne marajo hitenja in pritiska ter raje izberejo počasnejši tempo, tudi ko to pomeni, da se izogibajo odgovornosti. Če jim je v nekem trenutku udobno, jih je težko prepričati, naj se bolj potrudijo.

Ribi

Ribe pred resničnostjo ves čas bežijo v svet domišljije, zato jim tudi resnične obveznosti niso prioriteta. Slabo prenašajo pritisk in zahteve, ki jih prinaša vsakdan, zato se jim raje kar izognejo. Namesto konkretnih dejanj raje izberejo sanjarjenje, okolici pa se zdijo povsem pasivne in nezainteresirane za svoje obveznosti. Izgovarjajo se, da čakajo navdih ali "pravi trenutek", a ta nikoli ne pride.

Lev

Čeprav so radi v središču pozornosti, pa se levi pogosto izogibajo obveznostim, ki se jim ne zdijo dovolj zanimive. Težko najdejo motivacijo za opravke, ki ne nahranijo njihovega ega in za katere ne bodo dobili pohvale. Če se jim kaj zdi dolgočasno ali pod njihovim nivojem, delo raje prepustijo drugim. Raje počakajo, da kdo drug prevzame pobudo, kot da bi sami postorili, kar je treba.

