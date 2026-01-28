V teh znakih horoskopa se rodijo najbolj zvesti prijatelji

Prijateljstvo se gradi z zaupanjem, doslednostjo in občutkom, da v težkih trenutkih niste sami. Vsakdo ima svoj način, kako pokaže naklonjenost, nekateri ljudje pa s svojo predanostjo in podporo prijateljem izstopajo. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Bik

Biki so prijatelji, na katere lahko računate dolgoročno. Bližnjih odnosov ne spletajo zlahka, ko pa nekoga sprejmejo za prijatelja, ostanejo ob njem brez neprestanega dokazovanja. Njihova predanost temelji na stabilnosti in občutku varnosti, ki ga dajejo ljudem okoli sebe. Sami v prijateljstvu cenijo iskrenost in doslednost, ne marajo dramatičnih konfliktov, v težkih trenutkih pa vedno nudijo podporo.

Rak

Raki prijateljstvo doživljajo zelo osebno in zelo čustveno. Ko se na nekoga navežejo, so ga pripravljeni brez zadržkov podpirati in mu nuditi razumevanje ter zaščito. So zelo predani prijatelji, ker čutijo globoko potrebo po skrbi za vsakogar, ki ga imajo radi. V težkih situacijah nudijo razumevanje in podporo, četudi se morajo za to žrtvovati. Njihovi prijatelji vedo, da lahko nanje vedno računajo.

Kozorog

Kozorogi so sicer zelo zadržani, ko gre za izražanje čustev, njihova predanost je tiha, a trajna. Prijateljstvo razumejo zelo resno in odnosov ne razdirajo zaradi bežnih nesoglasij. Ko nekoga sprejmejo med svoje bližnje, ob njem tudi ostanejo. Svojo podporo pogosto kažejo prek konkretnih dejanj, nasvetov in stabilnosti. Prijateljstva ne izražajo na glas, a so ob vas, ko to najbolj potrebujete.