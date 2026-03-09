"Lahko samo rečem hvala lepa, da smo imeli možnost priti domov," je po petkovem prihodu domov iz nemirnega Dubaja povedal Jure Meglić, nekdanji vrhunski slovenski športnik, danes pa dela kot glavni trener irske kajakaše reprezentance. Jure nam odkrito razkril svojo izkušnjo poti domov.

V Dubaj oziroma Al Ain je Jure Meglič odšel zaradi kajakaških priprav, a so se zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu stvari čez noč obrnile na glavo. V petek se mu je s predzadnjim letom uspelo vrniti domov. V pogovoru z njim je bilo pri njem čutiti olajšanje in veliko hvaležnost do vseh vpletenih, ki so mu pomagali priti domov. Slovenec, ki danes kot glavni trener vodi irsko kajakaško reprezentanco, je v Združenih arabskih emiratih doživljal mučno negotovost, ko nihče ni vedel, kako dolgo bodo letališča odprta in ali bodo sploh lahko zapustili državo. Ponoči so ga zbujali alarmi na telefonu, ko je bila nevarnost napada. Misli so mu uhajale k njegovi družini in dvema mladoletnima otrokoma. Ob tem ga je skrbelo še to, kako svoje tekmovalce spraviti domov. Eden izmed njegovih varovancev se je zaradi nastale situacije znašel v hudi stiski. Irska pri reševanju svojih državljanov še zdaleč ni bila tako odzivna, kot je bila Slovenija.

Nam lahko za začetek poveste, kako ste se v tem času znašli v Združenih arabskih emiratih, natančneje v Al Ainu?

Z Juretom Lenarčičem sva trenerja irske članske kajakaške reprezentance in odločili smo se, da gremo tako kot večina ekip nekam na toplo na priprave. In malo predolgo smo ostali tam. Bili smo nastanjeni 120 kilometrov stran od Dubaja, približno eno uro in štirideset minut z avtomobilom do letališča. Pravzaprav smo bili pod goro, kjer se je končal Tour de Emirati.

Foto: Bojan Puhek

Kako ste vi tam občutili vojno oziroma eksplozije. Kaj se je pravzaprav dogajalo pri vas?

Tako bom povedal. Ko začneš gledati po telefonu in povsod, ti ni vseeno. Vseeno si rečeš, da si v Emiratih in da si nekako varen. Ampak vseeno, ko dobiš na telefon ponoči alarm, si malo prestrašen. Potem spoznaš, da ni tako, da bi bombe kar vseskozi padale, ampak si vseeno želiš domov. Predvsem te je mogoče malo strah, da bi obtičal v Emiratih naslednji mesec ali dva. Najbolj sem razmišljal o tem, kako spraviti tekmovalce domov. Predvsem dva tekmovalca sta imela težave s samo situacijo.

Večina je bila pozitivnih, razen enega. Enemu se je res poznalo, da bi šel rad domov, in ker ni mogel iti, je bila panika. Oddaljil se je in ni mogel več trenirati. In če nam ne bi uspelo priti domov, bi verjetno potreboval psihološko pomoč. Tega fanta je res zdelalo.

Foto: Bojan Puhek To je bil tudi za vas povsem nov položaj, kako ste se vi soočali s tem?

Bilo je neprijetno ... A Slovenija je ena izmed redkih držav, ki se je odločila za to, da odpeljejo svoje državljane domov. In ko sva dobila možnost, da greva domov, sva se seveda za to odločila, ampak je težko pustiti svoje tekmovalce kar nekje. Moramo vedeti, da se Irska ni odločila za reševanje svojih državljanov oziroma zdaj potekajo pogovori. Ampak to ni tako hitro potekalo. Mi smo potem kupovali vozovnice, ker smo spoznali, da morajo res oditi. Potem so lete odpovedovali … K sreči so v soboto pred zadnjim napadom dobili let domov iz Abu Dabija, tako da je cela ekipa doma na varnem. Moram povedati, da so šli domov z rednim letom.

Torej ste imeli dvojno skrb? Poskrbeti ste morali za svoje varovance in nenazadnje tudi zase.

Seveda, vseeno imam doma dva mladoletna otroka in si želiš iti domov. Na srečo so bili vsi tekmovalci stari od 25 do 30 let. So odrasle osebe in se lahko pogovoriš. Vsak dan smo se pogovarjali in delali načrte. Tudi z irsko zvezo smo bili ves čas v stikih, da so bili nekako pomirjeni in da so vedeli, da ljudje poskušajo narediti vse, da jih spravijo domov.

Slovenija se je hitro odzvala in začela evakuacijo Foto: Bojan Puhek slovenskih državljanov. Kot ste dejali pa se Irci kar nekaj časa niso odločili za to potezo. Kako so vaši tekmovalci videli to situacijo?

Ni prijetno, predvsem ko trener gre. Ni prijetno, ker ti odhajaš iz tega območja, drugi pa ne vedo, koliko časa bo še ostali. Se mi zdi, da je bila največja skrb tekmovalcev, ali bodo ostali zaprti v tistem območju. Nekako jim vzameš to svobodo oziroma ne vedo, kaj bodo jutri počeli. To je za seboj potegnilo še veliko drugih stvari in zato je bilo še težje čakati.

Dubajsko letališče. Foto: Guliverimage

Kako pa je potekala vajina evakuacija domov?

Midva sva se prijavila, tako ko so bila navodila. Torej na spletni strani ministrstva. Potem sem poklical tudi veleposlaništvo v Abu Dabiju in moram reči, da so bili odzivni od jutra do večera. Katerokoli vprašanje smo imeli, so bili odzivni. In tudi po pogovoru sem bil lahko pomirjen, saj si imel občutek, da se res trudijo in da je bil narejen načrt. Mislim, da vsak, ki je kadarkoli organiziral pot za več kot 10 ljudi, ve, da je lahko kar nekaj neznank tekom organizacije in ne moreš imeti takoj vseh odgovorov, predvsem pa ne v takem stanju. Verjamem, da je to res težko organizirati. In jaz nimam na tem mestu kaj za pripomnit. Vsi ljudje so bili zelo odzivni … Lahko samo rečem hvala lepa, da smo lahko imeli možnost priti domov.

Jaz res nisem imel nobene težave. Se pa moraš ob tem zavedati, da to ni turistična agencija. Veš, da je to reševanje in si vesel, da se sploh karkoli dogaja v tej smeri. Jaz sem bil tudi pripravljen na to, da ne bi mogel odpotovati, ker se v takšni situaciji lahko zgodi karkoli. Lahko bi spet letališče zaprli. Ampak za to niso krivi tisti, ki so to organizirali. Kar se mene tiče, nimam kaj za povedati. Samo to, da je super, da uspeli tako hitro dobiti letala in tako hitro vse organizirali. Jaz bi bil zadovoljen tudi z avtobusnim prevozom pa ni važno, kako dolgo bi trajalo. Samo, da lahko pridem vrano domov. Moramo se zavedeti, da smo bili teden za tem vsi doma.

Kako pa je potekala pot iz Al Aina do letališča v Dubaju?

Obvestili so naju dovolj hitro, tako da sva imela dovolj časa. Težava je bila, da občasno izklapljajo satelite, tako da nisva mogla ves čas uporabljati GPS. Malo sva se lovila, ampak sva šla toliko časa prej, da sva imela dovolj časa in sva bila pravi čas na letališču.

Kakšen je bil let domov? Verjetno ni najbolj prijetno, če letiš skozi območje, kjer se vrstijo napadi?

Zamotiš se s pogovorom. Seveda, da je bil drugačen kot marsikateri drug let. Predvsem si vesel, da je vse skupaj za tabo in da greš domov. Seveda, pri samem vzletu opazuješ, kaj se dogaja v zraku.

Jure Meglič je bil nekdaj vrhunski slovenski kajakaš, danes pa je uspešen trener. Foto: Bor Slana

Kako gledate na situacijo zdaj, ko ste doma?

Težko pa si je predstavljati vojno stanje, kjer se res dogaja. Ker mi smo bili le toliko odmaknjeni od Dubaja in vsakega ognja. Bolj je to, da si kar naenkrat omejen. Z Juretom Lenarčičem sva gledala, kakšne so možnosti, še predno je postalo jasno, da bo Slovenija organizirala lete, da bi odšla domov z avtomobilom. In po zemljevidu vidiš, da se takšne poti ne bi ravno lotil. Saj ni težava dolžina, ampak skozi kakšne države greš … In z vsakim, ko sem govoril, je rekel da naj raje ostanem tam, kjer sem, saj veliko bolj varno kot karkoli drugega.

Priprave z vašimi varovanci niso šle po načrtih. Kaj vas zdaj čaka, počitek ali že razmišljate, kako boste nadoknadili trening, ki ste ga izgubili v Al Ainu?

Jutri (z Juretom smo se pogovarjali v nedeljo op. p.) že imamo sestanek s tekmovalci. Do izbirnih tekem moramo spremeniti načrt in videti kako je s financami. Definitivno moramo nekaj spremeniti, glede na to, da smo skrajšali priprave za deset dni.

