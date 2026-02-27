Voditeljica Eva Cimbola je tokrat v Spotkastu gostila glasbenika Mikija Vlahoviča in njegovo ženo Petro. Iskreno sta spregovorila o tem, kako je med njima preskočila iskrica, pa tudi o tem, kdaj sta se soočala z največjo krizo v njunem razmerju. Dotaknila sta se tudi izzivov starševstva, kako se počutita v vlogah dedka in babice, Miki pa je tudi razkril, zakaj pravi, da ima dve ženi.

Že začetek pogovora s Petro in Mikijem Vlahovičem je zaznamoval smeh. Miki se je namreč zmedel pri datumu začetka njune zveze, saj ga, kot je priznal, pogosto pomeša z datumom poroke. Petra ga je hitro popravila, skupaj pa sta nato razgrnila svojo ljubezensko zgodbo, ki – kot sta poudarila – sploh ni bila tako enostavna.

Iskrica na snemanju videospota

Začetki so bili skoraj filmski. Petra je bila takrat v zvezi z Mikijevim prijateljem, ko sta se srečala na snemanju videospota skupine Peter Pan. Iskrica je preskočila nepričakovano, a močno. Petra je želela stvari izpeljati pošteno – najprej je končala obstoječo zvezo in takratnemu partnerju iskreno povedala, da so čustva do Mikija premočna.

Tudi Miki je predstavil svojo plat zgodbe, vključno s tem, kako je nato potekala komunikacija z omenjenim prijateljem. Kot je dejal, sta situacijo "po moško" razčistila na pijači in šla naprej.

Petra in Miki Vlahovič sta se spoznala na snemanju videospota, a ona je imela takrat še drugega partnerja. Foto: Liam Toni Šironjič

Dedek, babica in še ena punčka?

Danes sta ponosna dedek in babica. Njuna družina se je povečala, ko je sin Mark postal oče deklice, prve vnukinje, za katero je – zanimivo – edini pravilno napovedal spol prav Miki, saj so bili vsi drugi prepričani, da bo fantek. Zdaj družino čaka novo veselje, saj je noseča tudi hčerka Tia. Miki že samozavestno napoveduje še eno punčko.

Velik del pogovora sta namenila vzgoji. Prepričana sta, da morata biti starša enotna. Če je eden jezen, mora drugi stati ob njem – ne pa rušiti njegove avtoritete s tolažbo. Pravita, da sta imela z otrokoma ogromno srečo, saj večjih težav nikoli ni bilo. Petra se je spomnila ene epizode iz hčerinih najstniških let, ko se je ta zlagala o tem, kje bo prespala. Petra je zgodbo hitro razkrila, še preden bi do nje sploh prišlo, hčerka pa je ostala doma. Od takrat ji podobna ideja ni več prišla na misel. Oba poudarjata, da so vedno gradili na iskrenosti. V njihovi družini se stvari ne skrivajo – o vsem se pogovarjajo.

Pogovor je nanesel tudi na vzgojo in tako Petra kot Miki poudarjata, da se v njihovi družini stvari ne skrivajo. Na prvem mestu je iskrenost. Foto: Liam Toni Šironjič

Najtežja lekcija

Pogovor v Spotkastu pa ni bil le lahkoten. Z veliko čustvi sta se dotaknila obdobja, ko je Miki preživljal hudo osebno krizo. Najbolj boleč trenutek je bil, ko ga je hčerka nekega večera vprašala: "Oči, ali se bo res zgodilo to, kar pravijo sosedje?"

To je bila zanj najtežja življenjska lekcija. Ob spominu na tiste čase sta imela solze v očeh. Miki je odkrito povedal, da ne pozna veliko žensk, ki bi v podobni situaciji ostale ob partnerju, mu stale ob strani in skupaj z njim prebrodile tako zahtevno obdobje. Petra je to storila.

"Imam dve ženi"

Seveda pa Miki ni mogel mimo humorja. Ob koncu je v svojem slogu znova obudil zgodbo, ki povezuje njega, Petro in Evo, ter se pošalil, da je verjetno edini moški, ki se lahko brez težav poheca, da ima "dve ženi".

Miki je odkrito povedal, da ne pozna veliko žensk, ki bi v podobni situaciji ostale ob partnerju, mu stale ob strani in skupaj z njim prebrodile tako zahtevno obdobje. Foto: Liam Toni Šironjič

Koncertno leto in posebni glasbeni projekti

Poleg osebnih tem sta se v Spotkastu dotaknila tudi glasbenih načrtov in velikih dogodkov, ki jih Miki pripravlja za leto 2026. Po uspehu številnih solo nastopov in sodelovanj z različnimi glasbeniki se Miki znova podaja na oder z novo serijo koncertov, ki bodo prinesli nekaj posebnega za njegove poslušalce.

Najbolj pričakovan dogodek je ekskluzivni koncert, ki bo 5. marca 2026 na čudoviti lokaciji Ljubljanskega gradu v Ljubljani. Ta večer bo posebno doživetje – ne samo zaradi glasbe, temveč tudi zaradi intimne povezanosti z občinstvom, ki jo Miki vedno znova ustvarja. Poleg samih izvedb njegovih največjih uspešnic bodo na koncertu nastopili tudi gostje, s katerimi Miki deli glasbene zgodbe in prijateljstva.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.