A. Ž.

9. 5. 2026,
19.39

4 minute

zgodovina Rusija Stephen Kotkin Vladimir Putin

Kaj se dogaja v Moskvi? "Putin ali krogla."

Vladimir Putin | Vladimir Putin na letošnji paradi v Moskvi ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Ob njem je eden od veteranov druge svetovne vojne. | Foto Guliverimage

Vladimir Putin na letošnji paradi v Moskvi ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Ob njem je eden od veteranov druge svetovne vojne.

Foto: Guliverimage

Že od začetka invazije na Ukrajino leta 2022 se ugiba o tem, kako trdna je oblast Vladimirja Putina. Za zdaj se zdi, da je kljub ne preveč uspešni vojni proti Ukrajini še vedno trdno v sedlu. Po mnenju ameriškega zgodovinarja in poznavalca Rusije Stephena Kotkina bi lahko politična alternativa Putinu postali ljudje, ki so sicer del režima, a so prepričani, da je sedanja ruska politika škodljiva za Rusijo.

Stephen Kotkin je v intervjuju za New Yorker pojasnil, da je v Rusiji veliko ljudi, ki so del režima. Ni jim mar za Ukrajino, a jim je žal za Rusijo.

Ljudje, ki jim ni mar za Ukrajino, imajo pa radi Rusijo

"Mislijo, da je Rusija na neuspešni poti. Da se vrzel med Rusijo in Zahodom zaradi te vojne povečuje, ne pa zmanjšuje. DA je Rusija zastavila svojo prihodnost. Da rusko militarizirano gospodarstvo ni vzdržno in da je bančni sistem zdaj v bistvu fikcija, ker so vojaško-industrijskemu kompleksu dali ogromna posojila, ki jih nikoli ne bodo odplačali. V civilno gospodarstvo skoraj ni naložb. Kitajska si je na ruskem domačem trgu prisvojila kakršen koli tržni delež, ki si ga je želela. In tako je Rusija na neuspešni poti zaradi ruskih lastnih nacionalističnih interesov."

Ti ljudje po Kotkinovem mnenju želijo končati vojno v Ukrajini in se zbližati z Evropo, ker vedo, da Rusija ni bila nikoli uspešna brez globokega in večplastnega odnosa z Evropo. »Storimo to ne zato, ker imamo radi Ukrajino, ampak zato, ker imamo radi Rusijo,« si po Kotkinovem mnenju pravijo ti ljudje.

Putin ali krogla v vrat?

"Tu ljudje so nekakšni notranji prebežniki. Predstavljajo pomemben del varnostnega in vojaškega establišmenta, vendar se ne bodo izpostavljali nevarnosti v situaciji, ko jim ni na voljo ničesar. Ni jim na voljo nobena olajšave sankcij. Ni jim na voljo nobenega izgnanstva – zaščitenega izgnanstva, vlade v izgnanstvu. Ni jim na voljo ničesar razen podpore Putinu ali krogle v vrat," je še dejal Kotkin.

