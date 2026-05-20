Sreda, 20. 5. 2026, 19.00

Banjaluka, SP v spustu na divjih vodah

Oven ni ubranil naslova svetovnega prvaka in končal tik pod odrom

Simon Oven | Simon Oven je preizkušnjo v klasičnem spustu na divjih vodah končal na 4. mestu. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Simon Oven je preizkušnjo v klasičnem spustu na divjih vodah končal na 4. mestu.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banjaluki začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat četrti. Tjaš Til Kupsch se je uvrstil na deveto mesto, Ana Šteblaj je bila med kajakašicami 16., Hana Bedernjak 18., Maša Simončič 27., Ajda Peceli Janežič pa 28.

Naslova prvaka se je pri moških veselil Belgijec Leo Montulet, drugo in tretje mesto pa sta osvojila Francoza Maxence Barouh in Augustin Reboul. Pri ženskah je zmagala Italijanka Cecilia Panato pred rojakinjo Mathilde Sereno Rosa in Čehinjo Kristino Novosadovo.

Za Panato se je prvenstvo začelo sanjsko, saj v klasičnem spustu ni osvojila zlata le med kajakašicami, temveč tudi v ženskem kanuju ter med ženskimi kanuističnimi dvojci skupaj s sestro Alice.

V četrtek se bo prvenstvo nadaljevalo z ekipnimi tekmami klasičnega spusta.

