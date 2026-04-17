Joker Out razkrili, zakaj so se razšli s prvim bobnarjem

Člani skupine Joker Out so se pred praznovanjem desete obletnice delovanja lotili snemanja podkasta, v katerem obujajo spomine na prvo desetletje obstoja skupine. V prvi od desetih epizod so gostili nekdanjega basista Martina Jurkoviča, s katerim so med drugim prvič odkrito spregovorili tudi o tem, zakaj so se pred leti razšli s prvim bobnarjem skupine Maticem Kovačičem.

Ob začetkih Joker Out so skupino sestavljali Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin, Jan Peteh, Martin Jurkovič in Matic Kovačič. Basist Jurkovič in bobnar Kovačič sta skupino kasneje zapustila, pridružila pa sta se ji Jure Maček in Nace Jordan, ki sta del skupine, kakršno poznamo danes.

Priljubljena skupina, ki je Slovenijo med drugim zastopala na Evroviziji, letos praznuje že deseto obletnico obstoja. Zaznamovali jo bodo s koncertom na Kardeljevi ploščadi, pred vrhuncem praznovanja pa so se lotili še enega velikega projekta. Predstavili so Joker Out Podcast, serijo desetih epizod, ki ponujajo intimen in iskren vpogled v desetletje njihovih vzponov, kriz in prelomnic.

Z njim niso več videli skupne poti

V več kot triurni prvi epizodi so fantje gostili prvega basista, ki je skupino zapustil leta 2022. Z njim so se med drugim prvič odkrito dotaknili vprašanja, ki je dolga leta zanimalo oboževalce – zakaj je skupino zapustil prvi bobnar Matic.

Guštin je pojasnil, da je bil prvi, ki je namignil, da mu v skupini nekaj ne ustreza, Cvjetićanin. Najprej sta se nekajkrat dobila sama in se strinjala, da je treba nekaj narediti, nato pa so skupaj s preostalimi člani sprejeli odločitev, da se morajo z Maticem dobiti in mu povedati, da z njim v prihodnje ne vidijo več skupne poti. "To je bilo 17. januarja, en dan po mojem rojstnem dnevu. Ves rojstni dan sem bil travmatiziran, ker sem vedel, da je jutri dan D, ko mu je treba povedati," se je spominjal Guštin. V nadaljevanju je pojasnil, da sta se z Bojanom dogovorila, da bo Bojan tisti, ki mu bo povedal, Kris pa je moral poskrbeti za uvod, ki si ga je v obliki eseja zapisal na telefon in ga kasneje tudi prebral. "Tisto je bila res travmatična izkušnja," je povedal.

Da je bila odločitev o razhodu z Maticem res težka, sta potrdila tudi Cvjetićanin in Jurkovič, saj so bili najboljši prijatelji od najstniških dni. "Ko smo začeli delati glasbo, smo bili otroci. To ni bil noben delovni odnos, to je bilo prijateljstvo. Zato je bilo za nas tako stresno, kako zdaj njemu predstaviti, da to nima nobene zveze z njim kot človekom. Bili smo otroci. In kako boš otroku povedal, da ne gre za biznis? Ne moreš. Tudi nam ni bilo jasno. Vedeli smo le, da si želimo nečesa drugačnega, in že videli, da tudi lahko," pa se je odločitve spomnil pevec skupine. Ko so Maticu sporočili odločitev, so se namreč že dogovarjali z Mačkom, da bi bil on njihov novi bobnar.

"Spomnim se, da nikoli nismo zares igrali. Imeli smo dobre pesmi, karizmo in oboževalce, vse je delovalo, le nekaj ne. Kolikor smo vadili in poskušali, da bi, žal ni," pa je takratno dogajanje opisal Jurkovič. Guštin je dodal, da se je počutil res grozno, saj je Matic ogromno vadil in v skupino vlagal veliko truda, "mi bomo pa vseeno naredili to grozno stvar".

Kaj so fantje še povedali o razhodu z Maticem, si oglejte v podkastu (od 1:38:18 naprej).

V drugi epizodi podkasta, ki je prav tako že na voljo za ogled, so fantje gostili Tomija Megliča (Siddharta) in Gregorja Skočirja (Big Foot Mama), v prihodnjih tednih pa se bodo pogovarjali še s producentom Žaretom Pakom, starši članov skupine, ki bodo razkrili družinsko plat njihove poti, ter glasbenimi kolegi, kot sta Gregor Strasbergar - Štras (Mrfy) in Masayah.

Foto: Osebni arhiv skupine Joker Out

Preberite še: