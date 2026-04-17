Ameriška igralka Reese Witherspoon ima kljub zelo natrpanemu urniku dosledno rutino, s katero skrbi za svoje telo in dobro počutje. Pri tem poudarja predvsem vztrajnost in ravnotežje med fizičnim in psihičnim zdravjem.

Reese Witherspoon pravi, da je gibanje zanjo del vsakdana, čeprav je ta napolnjen z veliko aktivnostmi: od snemanja filmov in vodenja produkcijskega podjetja do knjižnega kluba. A 50-letna igralka kljub temu vsak dan telovadi in je zdravo, "ne glede na vse, kar se dogaja", pravi.

Izjema niso niti naporni delovni dnevi, ki se zavlečejo v noč: "Če delam pozno v noč, poskrbim, da redno jem in ne zanemarjam skrbi za svoje duševno in notranje ravnovesje." Pri vadbi jo najbolje motivira glasba, zato si rada ustvari različne playliste, ki ji dajejo dodatno motivacijo.

Kombinacija kardia in vaj za moč

Osnova njenega treninga je kardio. Znana je po tem, da rada teče, kardiovadbo pa izvaja večkrat na teden. Ob tem ostaja realna glede pričakovanj in priznava: "Nekateri dnevi so pač počasnejši," zato se včasih zgodi, da več hodi kot teče. V svojo rutino vključuje tudi druge aktivnosti, med drugim pickleball, s katerim popestri vadbo.

Po kardiu sledi trening za moč, predvsem za zgornji del telesa, pri katerem uporablja lažje uteži. Vadbo pogosto sklene z jogo, ki ji pomaga pri gibljivosti, ravnotežju in sprostitvi, saj vključuje različne položaje in raztezne vaje.

Pomemben del njene rutine je tudi regeneracija. Po treningu uporablja masažne valje in dihalne tehnike, med drugim preprosto vajo, pri kateri vdihne za štiri sekunde, zadrži dih štiri sekunde in nato štiri sekunde izdihuje, kar pomaga umiriti telo in misli.

Čeprav njena rutina vključuje več različnih elementov, sama poudarja, da ključ ni popolnost, temveč doslednost. Tudi kadar dnevi niso idealni, vztraja pri osnovah – gibanju, zdravi prehrani in skrbi za notranje ravnovesje.